El PP no apoya la comisión sobre la tesis de Sánchez en el Congreso

Después de un tira y afloja de varias semanas entre el PP y Ciudadanos, los populares han decidido no apoyar la petición del partido de Albert Rivera de reclamar una comisión de investigación sobre la tesis de Pedro Sánchez en el Congreso. En su lugar, los populares prefieren que este órgano para fiscalizar el trabajo académico del presidente del Gobierno se constituya en el Senado, donde gracias a su mayoría absoluta la iniciativa puede prosperar. El partido de Albert Rivera acusa al PP de no querer que Sánchez "dé la cara en el Congreso de los Diputados".

"El Congreso es el lugar donde el presidente debe comparecer y dar explicaciones puesto que es la Cámara que lo eligió", argumentan en Ciudadanos. El partido subraya que el Senado es la cámara territorial y no debe manipularse ese fin para otros asuntos que nada tienen que ver, como es la tesis de Sánchez. Ciudadanos necesitaba al PP para poder registrar la solicitud de la comisión.

El problema es que en el Congreso una comisión de investigación requiere ser aprobada en Pleno. PP y Ciudadanos no tienen mayoría frente a los grupos que hicieron prosperar la moción de censura (PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT), por lo que la iniciativa decaería. Esa es la justificación de los populares para derivarla al Senado. "En el Congreso no la sacaríamos adelante y en el Senado ya hay registrada una, que sí sacaremos adelante gracias a nuestra mayoría absoluta, y no vamos a renunciar a ella cuando en la Cámara baja no podríamos hacerla”, razonan fuentes del PP. Ciudadanos quería intentarlo primero en el Congreso y poner a Podemos en la tesitura de rechazarla.

La Cámara alta sí celebrará en todo caso una comisión de investigación sobre el trabajo doctoral del presidente del Gobierno. El PP había intentado antes celebrar un Pleno monográfico sobre la tesis, pero Sánchez declinó asistir con el argumento de que se trata de "una cuestión de ámbito personal y académico" y no referida a su gestión política, que no tiene por qué ser debatida en el Senado. La comisión será el primer foro parlamentario en el que el presidente tendrá que responder sobre su tesis, de la que sembró dudas el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el pasado 12 de septiembre durante la sesión de control. Un análisis de EL PAÍS con tres programas anticopia concluyó que el trabajo de Sánchez con el que logró el doctorado en Economía en 2012 no fue copiado.