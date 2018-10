Pablo Casado exige a Ciudadanos que presente una moción de censura en Cataluña

La quiebra en la mayoría independentista que ayer se produjo en Cataluña ha dado alas al presidente del PP, Pablo Casado para exigir a Ciudadanos que presente una moción de censura al gobierno catalán. Esta demanda la ha realizado en la sesión de control al Gobierno cuando se dirigía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De una tacada se ha dirigido a Ciudadanos y al Gobierno. Al primero para que como primera fuerza política en Cataluña tome la iniciativa de liderar una moción de censura al presidente Quim Torra y, a Sánchez, para que así se define “de qué lado está”: “Con los independentistas o con los constitucionalistas”. Qué tiene que pasar en España para que Sánchez convoque elecciones y promueva el artículo 155 de la Constitución para intervenir esa autonomía, le ha espetado Casado.

Nada al respecto de la demanda de aplicación del 155 le ha dicho Sánchez salvo que su Gobierno tiene voluntad de “agotar la legislatura” porque “hay mucha faena para restaurar todos los derechos perdidos durante las legislaturas del PP”. La aparición pública y notoria de Vox el pasado fin de semana ha sido aprovechada por el presidente del Gobierno para recriminar al PP su actitud política. “El problema de la derecha no es la fragmentación sino la radicalización. Céntrese señor Casado”, le ha pedido el presidente. Del posible fortalecimiento de esa fuerza política de extrema derecha es responsable el PP, según criterio de Pedro Sánchez por la manera de hacer política del PP “que cuando está en la oposición no es leal en cuestiones de Estado y los frutos de esa crispación se ha visto este fin de semana”, ha culpado Sánchez.

El desacuerdo, aunque expresado con formas suaves, también se ha manifestado entre el presidente del Gobierno y el portavoz del PdECAT, Carles Campuzano. “El conflicto en Cataluña no es tanto de independencia como de convivencia. Dentro de la legalidad estamos dispuestos a dialogar pero el Gobierno catalán tiene que escuchar a la parte de Cataluña que no está siendo escuchada”. Para Campuzano tampoco “algunos ministros” respetan a la sociedad catalana. No hay de momento punto de conexión ni solución a corto plazo, ya que hay “desconfianza por las dos partes”, según constata Pedro Sánchez. Seguir hablando pero dentro de la ley, es su receta