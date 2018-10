Pedro Sánchez: “La radicalización de la oposición alimenta a la ultraderecha”

El acto de Vox el domingo, en el que consiguió llenar la plaza de toros de Vistalegre, en Madrid, ha tenido un impacto fuerte en la política española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que los principales responsable de ese inédito crecimiento de la extrema derecha en España son PP y Ciudadanos por su manera de hacer oposición desde que el PSOE les arrebató el poder a través de una moción de censura en el mes de junio. "La radicalización de la oposición está alimentando a la ultraderecha, ya lo hemos visto este fin de semana. Les pido que vuelvan a la moderación, que hagan oposición, por supuesto, pero en cuestiones de Estado que hagan lo mismo que hizo el PSOE, apoyar al gobierno incluso cuando hubo discrepancias", sentenció cuando le preguntaron por qué ahora ha decidido no acudir al Senado para explicar la polémica de su tesis, al contrario de lo que había dicho en un primer momento. Sánchez aceptó cuatro preguntas de medios españoles en una rueda de prensa conjunta en La Moncloa con el presidente chileno, Sebastián Piñera. El jefe del Gobierno español llevaba varias semanas sin ninguna comparecencia con preguntas en España, solo las ofrecía en sus viajes.

Sánchez explicó su cambio de opinión: "Quiero dar prestigio al Senado y dotarle de un debate necesario sobre política territorial. Por eso propongo el debate de las autonomías, que es infinitamente más importante. Si algo demuestra este debate es el mal estado de la oposición, que ha optado por el ataque personal, por no apoyar al gobierno como sí hizo el PSOE en cuestiones de Estado. Exijo la misma lealtad con la que actuo el PSOE. La oposición opta por la descalificación y el ataque personal", se lamentó. Sánchez ha plantado al Senado y se niega a acudir, pero el PP tiene preparada una estrategia que le obligará a hacerlo. Si el presidente no cambia de opinión y apela al reglamento para no acudir al pleno a hablar de su tesis, el PP creará una comisión de investigación específica y obligara a Sánchez a declarar allí. Y a eso no podrá negarse por tratarse de una comisión de investigación, aunque tardará unas semanas más en lograrlo.

Sánchez es muy optimista sobre la negociación de Presupuestos, que están llevando ya directamente él y el lider de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, que podría concluir con una reunión entre ambos. “Me consta que hay voluntad de Unidos Podemos para presentar esas líneas presupuestarias a Bruselas”, señaló. El Gobierno quiere cerrar entre hoy y mañana el acuerdo para poder llevar al Consejo de Ministros del jueves y el lunes 15 entregar a Bruselas el documento con las líneas generales.

El presidente estaba visiblemente satisfecho con la situación en Cataluña, donde se ha roto el bloque indepedentista. Fuentes del Gobierno aseguraron que esta situación demuestra que las cosas están mejor que hace un año y que alguna influencia tendrá la estrategia del Ejecutivo de buscar el diálogo a toda costa y no contestar a los independentistas salvo que sea imprescindible, a pesar de que la oposición le está criticando precisamente por no ser más duro. En su comparecencia, Sánchez fue más cauto. , aunque en sus declaraciones mantuvo una cierta cautela.