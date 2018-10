Iglesias frena el optimismo del PSOE sobre el acuerdo presupuestario

Iglesias en el Consejo Ciudadano de Podemos. Uly Martín / atlas

Unidos Podemos insiste en su preocupación por el estado de la negociación con el Gobierno para acordar los presupuestos generales. En el partido liderado por Pablo Iglesias, al contrario que los socialistas, no son optimistas y esperan que el Ejecutivo mueva ficha en un momento que consideran de estancamiento. "En este momento no hay acuerdo", ha recalcado Iglesias tras confirmar que ha hablado con el presidente Pedro Sánchez. "Estamos de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo. El Gobierno tiene que ceder".

“La negociación de presupuestos va muy bien. A lo largo del día habrá noticias”, ha dicho Adriana Lastra, portavoz del PSOE, en el Congreso. Minutos después, Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos, ha respondido: “Tienen que moverse mucho en varios puntos muertos. Espero que sean optimistas porque están dispuestos a avanzar”. El líder de Podemos considera que el documento que le han enviado al Ejecutivo respondiendo a sus propuestas es "razonable". "No entenderíamos la negativa a ninguna".

En el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS, Unidos Podemos exige cambios en el paquete de vivienda, precariedad laboral y dependencia entre otros. “Reconociendo el esfuerzo hecho en algunos ámbitos concretos, en los últimos días hemos visto cómo las negociaciones se estancaban y el Gobierno nos planteaba acordar textos de intenciones, sin concretar compromisos o plazos en muchos apartados, sin abordar algunos grandes temas o sin ser lo suficientemente ambiciosos en las partidas destinadas a las políticas públicas”, dicen en el documento.

“No es aceptable que se pretenda destinar 400 millones de euros a dependencia, lo que solo sacaría del limbo a 37.500 personas de las 300.000 que tienen la ayuda concedida y no la reciben”, puntualizan. “Tampoco es asumible que se planteen cantidades que después se fragmentan en dos o tres ejercicios presupuestarios, como es el caso de las becas universitarias, que quedarían únicamente en 150 millones, respecto a los 700 de nuestra propuesta inicial”.

Unidos Podemos está especialmente preocupado por el tipo de propuestas, es decir, porque el Gobierno plantee proyectos de ley con el bloqueo parlamentario que ejercen PP y Ciudadanos en el Congreso. “En la práctica significa que son acuerdos que no podrán cumplirse”, resumen.

- Vivienda: Unidos Podemos mantiene su demanda de que se regule el precio del alquiler. “Se trata de medidas que ya están en marcha en países de nuestro entorno europeo, que incluso comunidades autónomas gobernadas por el PSOE están pidiendo, como la Comunidad Valenciana. No es lo único necesario para poder acabar con la especulación en el mercado del alquiler, pero servirá para evitar subidas abusivas. La modificación no supone coste presupuestario alguno”, se lee en el documento. La formación le recuerda al Gobierno que el PSOE ha votado dos veces a favor de estas propuestas en esta legislatura y han conseguido mayoría suficiente para ser aprobadas en el pleno como Proposición no de Ley.

“En el documento enviado por el Gobierno no aparece ninguna medida concreta para conseguir que los grandes propietarios pongan en venta a precios asequibles las viviendas que poseen. Hablamos de medidas sin impacto presupuestario”, reclama Unidos Podemos en su contrapropuesta.

- Salario mínimo interprofesional: “La propuesta del Gobierno de subirlo a 850 euros en 2019 no solo posterga la necesaria recuperación de los salarios en nuestro país, además supone renunciar a unos ingresos extra de la caja de la Seguridad Social que estimamos en 2.500 millones de euros si sube a 1000 euros”, recuerdan en el documento y sitúan esta medida como “indispensable”.

- Modificación del IRPF para las rentas más altas: El paquete de fiscalidad es uno en los que ambas formaciones han alcanzado más acuerdos. Aun así, mantienen discrepancias en dos puntos. Por un lado, el Gobierno quiere fijar el límite para aumentar el tipo a las rentas del trabajo en 140.000 euros, en lugar de 120.000 como reclama Unidos Podmos. Ante este encallamiento, la formación propone establecer el límite en rentas de 130.000 euros.

Según ha adelantado RNE, en el caso del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se incrementa en dos puntos la base general para las rentas superiores a 140.000 euros (hasta 47%) y en cuatro puntos para las que se elevan por encima de 300.000. Además, el tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para las superiores a 140.000 euros (del 23 al 27%), siempre según esta información. Pablo Iglesias, a su entrada al pleno del Congreso, ha negado este acuerdo. “Por el momento no tenemos nada”, ha dicho.

- Permisos de paternidad: Unidos Podemos reclama permisos iguales, intransferibles y remunerados al 100%. “Una subida progresiva del de paternidad no garantiza que vayan a ser iguales sino a que se irán equiparando, dejando siempre la posibilidad de que el de maternidad se aumente”, responden al Gobierno en el texto. “Además del aumento de semanas del de paternidad (con carácter básico) es fundamental un compromiso con la tramitación de la Ley, para que esta igualdad se blinde como derecho laboral que no discrime por género o por el modelo de familia (en progenitores del mismo sexo)”. Iglesias también ha negado en el Congreso que hayan alcanzado un acuerdo.