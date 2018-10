Directo | Los Presupuestos en la sesión de control al Gobierno

EL PAÍS

La ministra Delgado, responde: "Señora Moro, esto no es una sesión de control y pretenden hacer una erosión al Gobierno y echarlo. Les dan igual de las manipulaciones y las falsedades. A ustedes que se trabaje por la ciudadanía no les importa. Sesión tras sesión de control nosotros explicamos lo que hacemos por la ciudadanía. He dado ya cumplidas declaraciones en las circunstancias que debía explicar".