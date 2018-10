Campuzano: “No se puede exigir al Gobierno que influya en la fiscalía”

El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, ha indicado este lunes, en una entrevista en la cadena SER, que no se puede "exigir" al Gobierno que influya en la fiscalía en el proceso judicial contra los dirigentes independentistas, como condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

"No se debe poner una condición de este tipo", ha asegurado el portavoz al ser preguntado por los requisitos que ponen los partidos catalanes independentistas para aprobar las cuentas del Gobierno. El domingo, Joan Tardà (ERC) aseguró que no negociarían "si el Gobierno no insta a fiscalía a retirar las acusaciones". No obstante, el diputado catalán ha apuntado que hay que entender que ante "situaciones de injusticia" resulta "difícil" entablar un debate político normal. "Sin esta situación nosotros estaríamos en condiciones de entrar en una negociación a fondo", ha señalado el portavoz.

Campuzano ha admitido que en el acuerdo de Podemos y el Gobierno “ven cosas interesantes” y asuntos en los que discrepan, pero ha remarcado que no conocen el proyecto de Presupuestos. Para el portavoz, la situación actual no facilita una normalidad democrática. “Sin esta situación de injusticia podríamos negociar a fondo”, ha apuntado. La fiscal general del Estado podría hacer mucho para que haya un clima político distinto en Cataluña. “La decisión final será de la dirección del partido”, ha afirmado Campuzano.

En Madrid la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha remarcado la autonomía de la fiscalía. “La fiscalía se debe a los principios de autonomía e imparcialidad”, ha replicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros extraordinario celebrado este lunes en la que se ha dado luz verde a las cuentas de 2019, tras hacer bandera de la separación de poderes.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha pedido que se les deje trabajar con tranquilidad y no se entre en conjeturas hasta que presenten el escrito de acusación provisional.