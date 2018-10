Torra invita a Sánchez a una reunión en Barcelona sin mencionar ultimátums

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha invitado formalmente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a una reunión en Barcelona en las próximas semanas como habían pactado en julio. Torra pide en una misiva, que ha enviado a La Moncloa, un encuentro con Sánchez para hablar del proyecto del Gobierno para Cataluña y también "del ejercicio del derecho a la autodeterminación".

"Debemos hablar de todo. Es la solución que puede resolver el conflicto de forma sostenida y democrática. El pueblo de Cataluña merece una respuesta valiente y distinta a la que ha recibido hasta hoy", asegura Torra en la carta en la que no menciona plazos ni últimatums como sí hizo este martes en el Parlament cuando aprovechó el debate de política general en el Parlament para lanzar una advertencia a Pedro Sánchez. Si en un mes, amenazó el president Quim Torra, no hay un acuerdo para realizar un referéndum sobre la autodeterminación, “el independentismo no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad en el Congreso”

El Gobierno ya hizo referencia este martes a un posible encuentro entre los dos presidentes. A preguntas de los periodistas, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, advirtió de que este no era el momento más adecuado para hablar de una posible reunión entre los dos dirigentes. Una idea que ha repetido este miércoles la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, criticando la sobreactuación de Torra.

"El derecho de autodeterminación no cabe nuestro ordenamiento jurídico", ha incidido Batet, que ha distinguido entre las "gesticulaciones" de Torra y "el diálogo, que existe porque funcionan las comisiones bilaterales con Generalitat". Batet ha visto claro que, con la amenaza lanzada desde el Parlament, Torra "no representaba" a ERC ni tampoco a los grupos de trabajo del Govern que ese mismo día estaban reunidos con el Ejecutivo de Sánchez para hablar de políticas de vivienda. Por eso, ha emplazado a Torra a "decidir si sigue representando a una minoría radical o se suma al diálogo fructífero" abierto entre el Gobierno español y la Generalitat.

También diversos representantes de ERC en el Congreso y el Parlament se han desmarcado este miércoles del ultimátum de Torra a Sánchez. El líder de la formación en el Parlament ha pedido al soberanismo que abandonen las "gesticulaciones", el mismo término con el que se ha referido el Gobierno al anuncio que Torra hizo en el Parlament. El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recordado que "los ultimátums los carga el diablo". "Por ERC en Madrid habla ERC en Madrid", ha zanjado el diputado.