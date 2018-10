Rufián advierte a Torra de que “los ultimátums los carga el diablo”

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha evitado este miércoles apoyar el ultimátum lanzado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez amenazando con retirarle el apoyo parlamentario si no presenta en un mes una propuesta de referéndum, pero ha recalcado que "los ultimátums los carga el diablo". Rufián ha subrayado que Torra "es el president", pero que sólo el grupo parlamentario puede hablar por los diputados de ERC en la Cámara Baja. En esta misma línea, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha asegurado también esta mañana en un desayuno informativo celebrado en Madrid que no sabía "a quién representa en ese momento" el presidente catalán, puesto que ERC "no sabía" que iba a lanzar ese ultimátum en el debate del Parlament.

"Por ERC en Madrid habla ERC en Madrid", ha zanjado el diputado Rufián. "Lo digo con cariño y respeto, por el grupo parlamentario de ERC en Madrid sólo habla el grupo", ha comentado en declaraciones en el Congreso. El diputado de ERC en el Parlament, Gerar Gómez ha reconocido que en su grupo no conocían que Torra iba a lanzar ese mensaje en el pleno de, aunque ha matizado que su partido comparte "la visión" de lo planteado por Torra. "Hablamos en general del discurso, sabíamos las líneas genéricas y de las propuestas, pero el detalle concreto no", ha afirmado Gómez en una entrevista en RNE.

A primera hora, el Gobierno ha deslizado que había algo de sobreactuación en el ultimátum del president. "El derecho de autodeterminación no cabe nuestro ordenamiento jurídico", ha incidido Batet, que ha distinguido entre las "gesticulaciones" de Torra y "el diálogo, que existe porque funcionan las comisiones bilaterales con Generalitat".

Batet tiene claro que con su amenaza lanzada desde el Parlament, Torra "no representaba" a ERC ni tampoco a los grupos de trabajo del Govern que ese mismo día estaban reunidos con el Ejecutivo de Sánchez para hablar de políticas de vivienda. Por eso, ha emplazado a Torra a "decidir si sigue representando a una minoría radical o se suma al diálogo fructífero" abierto entre el Gobierno español y la Generalitat.

🗣️ @meritxell_batet El derecho de autodeterminación no cabe en nuestro ordenamiento jurídico. Autogobierno sí, independencia, no.

Una cosa son las gesticulaciones. Otra el diálogo, que existe porque funcionan las comisiones bilaterales con Generalitat.#EPDesayunoMeritxellBatet pic.twitter.com/VacWfF8Gdc — PSOE (@PSOE) 3 de octubre de 2018

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ya había asegurado este martes que el Gobierno "no acepta ultimátums" y que Torra no tenía que esperar al mes de noviembre para la postura del Ejecutivo: "La contestación es autogobierno sí, independencia no. El Gobierno catalán debe respetar la convivencia y los derechos de nacionalistas y no nacionalistas. Hemos de recordar a la Generalitat una vez más que una sociedad dividida es una sociedad sin futuro", dijo Celaá.



Sin embargo, el Ejecutivo está muy preocupado por la escalada verbal de Torra, que no estaba en el guion previsto por Pedro Sánchez. En La Moncloa creen que ha sido una respuesta a la tensión que se vivió en la noche del lunes, cuando decenas de manifestantes cercaron el Parlament y la policía autonómica cargó contra ellos para disolverlos. Torra trataría así de buscar de nuevo el enemigo exterior para evitar la confrontación interna dentro del independentismo

Transparencia en las agendas

La ministra ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en hacer públicas las agendas de los altos cargos del Estado para "para aportar una mayor transparencia", y ha recalcado que espera que se pueda dar publicidad a las mismas este mismo año "en noviembre".

Batet ha recalcado que se trabaja ya en esta idea desde la Secretaria de Estado de la Función Pública, y ha indicado que las primeras agendas públicas, a las que tendrán acceso todos los ciudadanos, serán las de ministros y secretarios de Estado. El resto se irán publicando de forma escalonada.

"Será progresivo y será este mismo año, y con esto queremos aportar mayor transparencia, que es una demanda que viene desde hace tiempo y que hasta ahora no se ha atendido, y nos parece importante", ha añadido, para luego apostillar que también se incluirán las agendas de los directores generales.