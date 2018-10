Urkullu exige a Sánchez y Torra que recuperen el “liderazgo” tras los incidentes en Cataluña

El lehendakari cree que existe una oportunidad de encauzar el diálogo en Cataluña pese a que el conflicto ya se traduce en enfrentamientos sociales y violencia callejera. Después del aniversario del referéndum ilegal del 1-O que acabó con graves incidentes protagonizados tras la convocatoria de una manifestación y protesta de los Comités de Defensa de la República (CDR), Urkullu ha reclamado este miércoles a los presidentes de España, Pedro Sánchez, y de Cataluña, Quim Torra que tomen el mando de las conversaciones. "Ante una situación de extrema preocupación en Cataluña", ha dicho Urkullu, "creo que es necesario que recuperen el diálogo político e institucional, y asuman la responsabilidad de adoptar decisiones en busca del bien común".

El lehendakari ha medido mucho sus palabras a preguntas de los asistentes a su discurso en el foro Nueva Economía celebrado en Bilbao y ha evitado criticar al president por las palabras que dirigió a los CDR para que siguieran "apretando". Si en su intervención inicial se ha limitado a desgranar temas de carácter económico, durante el debate ha dejado caer "con el debido respeto" que espera que las instituciones catalanas y españolas "sean conscientes de lo mucho que está en juego".

Urkullu ha salido del paso a preguntas directas sobre Torra, asegurando que "no es momento de hablar de lo que se ha hecho mal, ni ayer ni anteayer ni hace un año". Preguntado directamente sobre si los sucesos en el entorno del Parlament, cuando un grupo de personas intentaron asaltarlo le recordaban a la kale borroka en Euskadi, ha dicho que no hace falta, que ya sucedió antes también en la Cámara, en 2011, cuando el entonces president Arthur Mas tuvo que entrar en helicóptero para evitar a los indignados que lo rodeaban.

"La preocupación es máxima cuando hay movimientos políticos y otros que se dicen sociales, sociales pseudopolíticos, que parecen desear que no sea posible una solución acordada. Yo no tengo dudas de que el presidente Torra y el presidente Sánchez quieren una solución acordada", ha asegurado. La habitual moderación de Urkullu ante el debate catalán al que está emocionalmente unido, aunque alejado políticamente, está todavía más justificada tras el episodio del verano cuando tuvo que dar explicaciones a Torra tras su reunión con Oriol Junqueras en la cárcel. El president no entendía por qué no había visitado al resto de políticos presos. Sin embargo, Urkullu ha vuelto a ofrecerse para "ayudar en lo posible" a encauzar las relaciones entre las administraciones.

Urkullu, como ya hizo durante el debate de política general y en el Alderdi Eguna, el día del partido, ha vuelto a reclamar al presidente del Gobierno un calendario para negociar los 37 traspasos pendientes y le ha recordado que es un mandato del Parlamento vasco.