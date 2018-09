El PNV mantiene su apoyo a Sánchez pero advierte de que la “paciencia se agota”

El PNV empieza la cuenta atrás. Sus principales líderes, el presidente, Andoni Ortuzar, y el lehendakari, Íñigo Urkullu han coincidido en la fiesta del partido, el Alderdi Eguna, en que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que pasar ya de las palabras a los hechos. En unos discursos moderados, en los que evitaron agitar a sus bases con una vuelta de tuerca hacia el soberanismo pero sin renunciar a sus principios, los dirigentes del PNV han mezclado promesas de mantener el apoyo al Ejecutivo central con un aviso claro: "La paciencia se agota". Primero le reclaman que complete el actual Estatuto tras "décadas de incumplimientos" y después que ponga las bases del diálogo para hablar de su reforma. "Gobernar es algo más que hacer declaraciones. Es hacer cosas, es cumplir compromisos, es asumir con valentía los problemas. Y eso pedimos para con Euskadi. Que cumplan ya. El tiempo pasa y la paciencia se agota", ha repetido Andoni Ortuzar.

Un año más, las campas de Foronda, junto al aeropuerto de Vitoria, se han llenado para escuchar a sus líderes políticos. La organización ha preparado la infraestructura suficiente como para servir en casi 150 comedores unos 20.000 almuerzos a otros tantos simpatizantes que se han trasladado desde todos los puntos de Euskadi. Apenas una semana después del debate de política general en el que Urkullu defendió ampliar los acuerdos en torno al nuevo Estatuto, y el portavoz del PNV, Joseba Egibar, representante del sector más soberanista, puso el acento en el carácter democrático de la alianza con la izquierda abertzale, esta mañana, Ortuzar y Urkullu han reclamado al presidente del Gobierno que acelere al máximo para completar el Estatuto vasco. "Cumplir el Estatuto es la deuda pendiente del Gobierno español y exigimos que se cumpla", ha asegurado el lehendakari. "Somos leales, pero no tontos", ha recordado Ortuzar.

El PNV observa el panorama político nacional con preocupación. Su presidente, Andoni Ortuzar no las tiene todas consigo de que la legislatura vaya a concluir en 2020, habida cuenta del ambiente político en Madrid que, parafraseando a Antonio Machado, ha calificado de "charanga y pandereta". Un ambiente de "navajeo" en el que su principal preocupación es que el nuevo Gobierno se "limita" a resistir en base a "buenas palabras que luego no se encarnan en realidades". Si del PP y de Ciudadanos no espera nada, "de quien sí esperamos y exigimos más", ha dicho, es del Gobierno de Pedro Sánchez. "Hay que pasar de las musas al teatro", le ha emplazado, levantando a miles de sus fieles de las sillas.

El pueblo vasco de Europa

Con Prest (Preparados), el lema del Alderdi Eguna, el PNV quiere transmitir a sus bases que están en condiciones de seguir siendo el partido mayoritario en las instituciones vascas. Cuando apenas faltan ocho meses para las elecciones municipales y forales vascas, previstas para mayo, el PNV quiere mantener el mayor poder local y foral logrado en su historia al gobernar en las tres diputaciones y en las tres capitales vascas. Pero también para seguir adelante, sin estridencias, "sin mirar a la luna", pero luchando para lograr el reconocimiento de Euskadi como nación en el escenario de la UE.

Alejados del independentismo más radical y en presencia del presidente del PDeCAT, David Bonheví, Ortuzar y Urkullu han reclamado la libertad de los políticos catalanes presos. "Volvemos hoy a clamar aquí por su puesta en libertad y por una solución dialogada y democrática para la nación catalana, igual que la pedimos para la nación Vasca". Junto a Bonheví se sentaban representantes de varias regiones de Europa a las que presentaron como "naciones sin Estado".

Aunque el PNV envió a dos representantes el sábado a Gernika a un acto de Gure Esku Dago (Está en nuestras manos), la asociación que defiende la celebración de un referéndum de independencia en Euskadi, durante que se pudo escuchar un mensaje de Carles Puigdemont, el proyecto de la dirección del partido sigue asentado sobre la premisa de lograr un pacto con la administración central.

Aunque no renuncia a las bases del proyecto de nuevo estatuto pactadas con la izquierda abertzale y reclaman la bilateralidad, el reconocimiento del derecho a decidir y la doble ciudadanía vasca, el PNV, ha recordado Ortuzar, quiere el "mayor y el mejor autogobierno posible para Euskadi". "Lo queremos hacer además con el máximo acuerdo político entre partidos vascos y conforme a un pacto con Madrid y Bruselas", ha concluido.