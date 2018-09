El PDeCAT considera “indigno” que Pedro Sánchez haya omitido el conflicto de Cataluña en su balance

David Bonvehí, presidente del PDeCAT, ha calificado este mediodía de “indigno” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya omitido, en su balance en sus primeros 100 días de gobierno, el conflicto político de Cataluña y no haber aportado ninguna solución. El líder de los neoconvergentes ha mostrado su estupefacción con la voluntad de Sánchez de impulsar una reforma exprés para suprimir los aforamientos y no dar ningún paso para resolver la situación de Cataluña. “No ha dicho nada y es el principal problema político de Europa. Se atreve a reformar la Constitución por un asunto que no está en la calle ni en la agenda política y que tampoco existe ningún clamor” ha afirmado.

En un discurso en el que se ha mostrado visiblemente enojado, Bonvehí ha reconocido que esperaban más de Sánchez y le ha recordado específicamente que logró en junio llegar a La Moncloa gracias a los votos de los diputados independentistas. “Ha sido tan decepcionante que está haciendo bueno al presidente Zapatero”, ha señalado para matizar que no se refería a la propuesta del expresidente de apoyar el Estatuto que aprobara el Parlament sino que, al menos, dio muestras de que era consciente de la existencia de un problema político en Cataluña.

Pese a la contundencia del mensaje, Bonvehí no ha anunciado ninguna medida en concreto para poner palos en las ruedas al Ejecutivo de Sánchez y ha recordado su máxima de que los neoconvergentes, aunque sean conscientes de lo que han dado de sí los socialistas en la última década, están siempre dispuestos a dialogar. El PDecAT ve en cualquier caso con buenos ojos la reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos al alegar que siempre han pensado que hay demasiados en España y que el Parlament ya ha votado a favor de medidas de ese cariz. Su disgusto se centra básicamente en constatar su máxima: que si hay voluntad política se puede reformar la Constitución.

La ejecutiva del PDeCAT se ha reunido esta mañana después de una semana convulsa saldada con la renuncia de Maria Sanserich, portavoz del partido, y la crisis en el Congreso con la retirada de la moción que los nacionalistas pactaron con el PSOE a favor del diálogo. Bonvehí ha reiterado el discurso del president Quim Torra de que no podían apoyar un texto cuando al mismo tiempo los socialistas estaban votando a favor en el Senado, junto al PP y Ciudadanos, otro texto a favor de la unidad de España. Bonvehí ha refrendado el cargo de portavoz del grupo a Carles Campuzano del que ha dicho que está haciendo “muy buen trabajo”. “Trabajamos en consonancia en el tema de la moción y si algún día tiene que haber cambios no será por eso”, ha precisado el presidente del partido, pese a que Campuzano no ocultó su disgusto por lo sucedido. La ejecutiva ha aplazado a la semana que viene el reparto de funciones bajo el prisma de que debe adecuarse al “momento excepcional que vive el país”. De entrada, los neoconvegentes han activado la maquinaria electoral para las próximas municipales que estarán impregnadas, ha subrayado, de la “filosofía” de Junts per Catalunya.