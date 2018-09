Pedro Duque cambia su versión y dice que si hay errores los subsanará

Primera rectificación del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, en la saga de su sociedad patrimonial. Duque ha negado este viernes en Bruselas que pagara un autoalquiler por su propia vivienda, adquirida a través de una sociedad patrimonial. El ministro había sugerido en su primera comparecencia pública que se habían producido esos pagos. E incluso añadió: "No voy a aportar las pruebas del autoalquiler porque eso son documentos internos de la sociedad". Pero tras ser preguntado en la capital europea por el régimen de autoalquiler con el que ocupa su vivienda ha asegurado: "No, yo no he dicho eso".

Duque, que asiste en Bruselas a una reunión del consejo de ministros de la UE de Competitividad, sí que empieza a admitir que el entuerto se saldará, como mínimo, con un ajuste de cuentas con Hacienda. "Si hay alguna cuestión que plantea dudas o algún error que se puede subsanar, está en manos de mis asesores, y lo subsanaremos", se ha comprometido. Él mismo ha admitido que los únicos ingresos que obtuvo la sociedad patrimonial procedían del alquiler de la vivienda a terceras personas, lo que parece indicar que el ministro la ha ocupado sin ningún tipo de pago, lo que puede contravenir las normas tributarias.

Duque se aferra al carácter "técnico" de la posible irregularidad y a la complejidad de una legislación fiscal que "como ingeniero", no ha estudiado. Y confía en amortiguar el alcance político del aparente impago. Pero la presión, tras su primera rectificación, podría subir enteros.

Duque ha explicado este jueves que creó la firma porque se lo aconsejaron unos asesores y ha mantenido que no ha habido "ningún ahorro real de impuestos en absoluto" por tenerla. Esta sociedad también la emplea para administrar su residencia en Madrid. "Compramos la casa y fuimos a registrarla, porque nos recomendaron que la hiciéramos patrimonial y nos pareció que tenía ciertas ventajas (...) Tampoco es tan buen consejo, porque nos costó bastante hacer la sociedad", ha argumentado sin especificar cantidades. El objeto de Copenhague Gestores de Inmuebles S.L. es la "promoción, construcción y venta de inmuebles" y "gestión y asesoramiento en operaciones inmobiliarias", según consta en el Registro Mercantil.

Según pudo comprobar EL PAÍS, las cuentas de Copenhague Gestores de Inmuebles, SL, la sociedad patrimonial que Duque, dice haber constituido para gestionar sus inmuebles no reflejan los alquileres que el ministro ha asegurado que pagaba a esta empresa. Esta sociedad, creada en 2005, solo declaró ingresos entre 2011 y 2014. Tiene acumulados más de 186.977 euros de pérdidas de años anteriores, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.