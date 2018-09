Pedro Duque: “Rendiré todas las cuentas que me toquen”

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha declarado este jueves que "rendirá todas las cuentas" que le toquen respecto a las supuestas irregularidades en varios másteres de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), pero que no le corresponde a él dar explicaciones sobre dicho tema, ya que las competencias universitarias son de las comunidades autónomas y no del Estado. Este jueves el partido político Compromís ha registrado una petición de comparecencia en el Congreso de los Diputados para que Duque "rinda cuentas" sobre el caso de los másteres de la URJC. "Algo podremos decir. Pero a corto plazo no me corresponde a mí", ha comentado el ministro a los medios tras el acto de presentación del informe sobre el estado de las universidades de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD).

“Nosotros [el Gobierno] podemos hacer cambios de normativa a largo plazo, promover que la autonomía universitaria esté en unos márgenes que permitan que funcione mejor, pero a corto plazo no tenemos acción en eso”, ha añadido el ministro. Durante su discurso en el acto de presentación, Duque ha puntualizado que la reforma en las universidades en la que el Ejecutivo tiene como primer objetivo encontrar un consenso para impulsar una nueva ley. "Tenemos que procurar que el sistema legal que rige las universidades sea más adaptado que necesita actualmente la sociedad", ha afirmado.

Respecto a las irregularidades en la obtención de másteres de varios políticos españoles, el CYD ha asegurado durante la presentación del informe a los medios que dichos acontecimientos son casos anecdóticos y que no pueden generalizarse en este tipo de estudios, aunque sí ha admitido que “ha perjudicado a la reputación de la Universidad española”. El vicepresidente de la fundación ha puntualizado que, ante la actual situación, es preciso llevar a cabo “una rendición de cuentas” de los responsables dentro de las universidades y ha incidido en la necesidad de un cambio del marco jurídico para que no se vuelvan a repetir, aunque no ha especificado ninguna medida concreta. “La universidad española es homogénea y funciona perfectamente”, ha afirmado el vicepresidente de la fundación, Francesc Solé.

Sobre los casos de plagio en artículos y tesis doctorales, el vicepresidente ha explicado que las universidades ya tienen medidas que evitan este tipo de delitos, cómo obligar al doctorando a publicar tres artículos en revistas antes de leer su trabajo, y no ve necesario que los tribunales de evaluación “hagan un TAC a cada una de las tesis” que se presenten en España. Hace unos días la ministra de Sanidad, Carmen Montón, dimitió por las supuestas irregularidades en su máster y algunos medios han publicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plagió partes en su tesis doctoral, la cual se hará pública este viernes.

Más alumnos matriculados en másteres universitarios

El informe señala que los alumnos matriculados en másteres oficiales se han incrementado ininterrumpidamente desde el curso 2006-2007 (actualmente supera ya los 190.000 al año). En 2016-2017 el crecimiento ha sido del 11,2%. El estudio añade que, a estas cifras, hay que subir las matriculaciones en doctorados y títulos propios, “que tienen un protagonismo creciente”. Este curso los estudiantes matriculados en programas de doctorado han aumentado un 30%. Martí Parellada, coordinador general del informe, ha explicado que el aumento de los alumnos en este tipo de estudios superiores se debe a la demandada de mercado laboral. “En estos másteres encontramos también a gente de mayor edad que decide ampliar su currículum para tener más posibilidades a la hora de encontrar trabajo”, ha detallado Parellada. El informe también señala que el 35,6% de los contratos firmados por graduados universitarios fueron para desempeñar “ocupaciones de baja cualificación”.

Por otro lado, el número de los alumnos de grado continúan decreciendo desde 2012, unos 153.500 menos que hace cinco años. No obstante, y como tendencia desde la última década, en la universidad privada las matriculaciones se han incrementado. Posiblemente, gracias a la aparición de nuevas universidades privadas a distancia. El CYD justifica la reducción de matriculaciones a la disminución de la población entre 18 y 25 años, la que mayormente ingresa en la universidad por primera vez. Este dato negativo, según los responsables del informe, es previsible que continúe aumentando con los años. Por tipo de estudios, tanto en grados como másteres, los alumnos prefieren las ramas de ciencias sociales y jurídicas, ingeniería, arquitectura y ciencia de la salud.

En cuanto a los recursos, la Universidad pública presencial española ha incrementado un 4% sus ingresos totales en 2016 respecto al curso anterior (9.009 millones), aunque todavía “están lejos de los niveles de 2009” (un 12% más). La recaudación de matrículas se ha mantenido respecto a 2015, pero un 18% menos que en 2009. Además, las transferencias corrientes de capital, en su mayor parte desde las comunidades autónomas, continúan siendo un 15% inferiores a las de hace siete años.

Entre otros puntos a mejorar, los responsables del informe han destacado la necesidad de impulsar la investigación en el “sistema de ciencia y tecnología en la universidad”, mejorar los indicadores de investigación para progresar en el posicionamiento en los ránkings universitarios internacionales y dar más libertad a las universidades.