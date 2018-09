Casado, sobre Montón: “Son casos distintos. Sigo muy tranquilo”

Pablo Casado y Teodoro García este miércoles en el Congreso. Mariscal EFE Vídeo: Atlas

"Sigo muy tranquilo". El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles, tras la dimisión de Carmen Montón por irregularidades en su máster, que son "casos distintos". El líder popular está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si le imputa por sus estudios de postgrado, que una juez considera "un regalo" de la misma universidad en la que cursó el máster la exministra de Sanidad, la Rey Juan Carlos.

"Le escuché a la señora Montón decir que no todos los casos son iguales y en efecto. En este [el de la exministra] hubo una supuesta falsedad de documento público, es decir, en el registro de las notas, que probablemente precipitó su dimisión", ha añadido Casado, que insistió en que él era "un alumno más", que "no conocía a las personas que organizaban el curso" y que no realizó la tesis. "Entiendo que diez años después es muy difícil explicar a alumnos que están haciendo máster de 10.000 euros en universidades privadas que yo pagara 600 y que un curso se superara con cuatro asignaturas, pero cualquiera que supiera lo que era un curso de doctorado hasta Bolonia sabe perfectamente que eso es lo que se hacía y que no se puede hacer analogías con otros casos en los que ha habido falsedad documental, modificación de intranet oficial en la universidad, convalidaciones del propio instituto público".

El PP no pidió en ningún momento la dimisión de Montón al estallar la polémica por su máster. Este miércoles, Casado ha asegurado que "había muchos más motivos en la gestión de la señora Montón al frente del ministerio como en su propia experiencia previa como para estar en desacuerdo con su gestión".

"La dimisión de la ministra se suma a la del ministro de Cultura, a lo que está pasando en Cataluña, a la desaceleración económica... España no está para seguir hablando de un curso de doctorado hace diez años. El PP está en lo importante", ha insistido Casado.

Preguntado por la tesis doctoral del presidente Pedro Sánchez, el líder popular le ha restado importancia. "Desviar el foco de lo que está pasando en el Gobierno, a quien menos interesa es a la oposición. Si hablamos de la tesis de Sánchez no hablamos de Cataluña, el desempleo, Navantia..."

Casado no realizó el trabajo de fin de máster, sí otros trabajos durante el curso que mostró, pero no entregó a los medios. La juez que pidió al Supremo que lo investigara al considerar que la universidad le había regalado el máster sugirió al tribunal que le pidiera el ordenador donde los había hecho para comprobar si se realizaron efectivamente en las fechas en las que fue alumno del centro. El líder del PP no tiene intención de entregar esos trabajos a los medios y confía en que el Supremo entierre el asunto. Si le imputa, no dimitirá, como aclararon este martes por primera vez fuentes de la dirección del partido, que sitúan en la apertura del juicio oral el umbral de exigencia para ese tipo de medidas.

El partido se volcará en señalar las diferencias entre el máster de Montón y el de Casado para proteger a su líder, pero son conscientes de que la dimisión de la ministra de Sanidad aumenta la presión sobre el nuevo presidente del PP en un momento en el que aún no han superado las heridas abiertas en su proceso de primarias.