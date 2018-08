Casado: “Lo que me han hecho a mí no se lo han hecho a nadie. No dimitiré”

Pablo Casado, este lunes, tras conocer la decisión de la juez. ÁLVARO GARCÍA / epv

"En absoluto me he planteado dimitir", ha respondido Pablo Casado en la rueda de prensa convocada de urgencia esta mañana en la sede del partido tras la decisión de la juez de trasladar al Supremo la causa de su máster al ver "indicios de criminalidad" contra el presidente del PP, aforado. El líder popular ha negado "cualquier irregularidad" en su máster y se ha presentado como víctima de una persecución política: "Lo que me han hecho a mí, no se lo han hecho a nadie en este país y en ningún otro".

Casado ha insistido en que la investigación de su máster es "totalmente irrelevante". La juez considera, sin embargo, que pudo ser "un regalo académico" dada su "relevancia política e institucional". El presidente del PP, que ha retrasado su vuelo a Colombia para responder a estas acusaciones, ha negado tajantemente que fuera un regalo. "Era un curso de doctorado que habilitaba a escribir una tesis, que finalmente, no hice por falta de tiempo. No tengo ningún título para colgar en ninguna pared y no conocía a las personas que podían haber dado ese regalo".

Preguntado por si pediría la dimisión si fuera un rival político el que estuviera en su misma situación. Casado ha asegurado que no necesitaba hablar en condicional porque ya se habían conocido informaciones sobre "titulaciones ficticias del líder del PSOE en Madrid, una tesis doctoral del presidente del Gobierno desaparecida...", y se mostró extrañado porque su máster estuviera causando tanto revuelo.

El líder popular dejó caer, durante su comparecencia, que se había utilizado el caso máster durante la campaña de primarias para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. Reivindicó su victoria en el congreso y lanzó "un mensaje de tranquilidad al partido". "Si no tuviera la absoluta certeza de que no hice nada incorrecto no me habría presentado".

En las últimas semanas, todo su núcleo duro, empezando por el nuevo secretario general, Teodoro García, ha minimizado la investigación llevada a cabo por la juez Carmen Rodríguez-Medel. "Es una cuestión anecdótica y menor. Quedará en nada", declaró el número dos del PP.