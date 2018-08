Sánchez: “Casado tiene que dar explicaciones”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este lunes al líder del PP, Pablo Casado, que ofrezca explicaciones a los ciudadanos por el caso de su máster que a partir de ahora será investigado por el Tribunal Supremo. La magistrada del juzgado de instrucción de Madrid que investigaba el asunto ha elevado la causa al Alto Tribunal tras apreciar indicios de responsabilidad penal en la obtención del título por parte del dirigente popular. “Lo que me corresponde como presidente es no calificar los procesos judiciales abiertos, lo que tienen que hacer en este caso los actores políticos incumbidos es hacer una valoración y dar explicaciones a los ciudadanos. Y ahí me quedo”, ha señalado el presidente, que no ha querido profundizar en las posibles consecuencias que pueda tener el caso.

Los principales partidos políticos han reaccionado a la decisión de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel de trasladar al Tribunal Supremo la investigación del máster de Pablo Casado al apreciar "indicios de responsabilidad penal" en la obtención por parte del presidente del PP del título del máster en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Mientras que para Ciudadanos "la situación es muy grave", el PSOE y Podemos han afirmado que Casado no representa la regeneración del Partido Popular.

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha asegurado que el presidente del PP, Pablo Casado "no es un representante político digno", ni puede liderar un PP "ejemplar y transparente". Lastra, que considera que Casado "acabará siendo imputado por el Tribunal Supremo, ha exigido al líder popular que dé explicaciones "cuánto antes" y ha pedido al PP que "se regenere de una vez, pero de manera real porque España necesita partidos limpios y transparentes". La portavoz socialista ha considerado que "dos meses después, el PP sigue igual". "No es solo el caso Gürtell, Lezo, Enredaera... ahora llega el caso Máster. Pablo Casado no representa la regeneración. Esa España que madruga no se ve representada dignamente en Casado", ha remarcado.

🗣️ @Adrilastra 2 meses después, el PP sigue igual. No es sólo el caso Gürtell, Lezo, Enredera...ahora llega el caso Máster. Pablo Casado no representa la regeneración. Esa España que madruga no se ve representada dignamente en #Casado. — PSOE (@PSOE) 6 de agosto de 2018

Desde Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, ha calificado de "situación muy grave" que la juez haya detectado indicios de responsabilidad penal a Pablo Casado y haya decidido elevar la causa al Tribunal Supremo. "La juez ha imputado a alumnos que están en la misma situación que Casado y puede haber delitos por tratos de favor que se deben investigar", ha afirmado en una rueda de prensa.

Villegas ha lamentado la situación de aforamiento que gozan los diputados, en la línea de su partido, que ha presentado iniciativas para eliminarla. "Si no estuviera aforado, el señor Casado estaría previsiblemente imputado como sus compañeros", ha criticado, insistiendo en que su partido va a "seguir peleando por suprimir los aforamientos". "No está imputado porque es político y tiene ese privilegio", ha subrayado.

Respecto a si debería dimitir Casado en caso de imputación, Villegas ha manifestado que habrá que esperar a la decisión del Tribunal Supremo y la del afectado: "Ya veremos qué decide Casado". De cualquier modo, el secretario general de Ciudadanos ha incidido en que su partido tiene las manos libres para pedir su dimisión ya que el acuerdo de gobernabilidad que mantenía con el PP terminó con el cambio de gobierno.

Podemos también se ha hecho eco de la decisión de la juez sobre Casado y ha afirmado que "la renovación del Partido Popular era esto". "Es una pena que no entiendan el daño que han causado a este país con su corrupción", ha añadido en la red social. Además, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha afirmado que "mientras el PP no aborde su principal problema va a ser imposible su renovación y por tanto, debatir con ellos sobre el modelo de país que proponen. No hay garantías que evidencien que no van a seguir sumidos en escándalos de corrupción". Por su parte, IU ha ironizado con el siguiente mensaje: "Vaya, vaya... #CasadoElBreve".