Pedro Duque comparece para dar explicaciones sobre su sociedad, últimas noticias en directo

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho en una entrevista en TVE que recoge Europa Press que existen sociedades que no están pensadas ex profeso para eludir impuestos, pero que se utilizan algunas veces con ese fin. La ministra ha añadido que no conocía los detalles del caso y que prefería esperar a que el ministro se pronunciase.