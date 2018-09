La oposición reclama a Pedro Duque que explique la compra de un chalé a través de una sociedad

Los partidos de la oposición han reclamado este jueves al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, explicaciones públicas sobre el chalé que tiene en Xàbia (Alicante) y que fue adquirido por la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles S.L., de la que es propietario Duque junto a su esposa. Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación han asegurado que no hay "ilegalidad" ni "irregularidad alguna". Duque comparecerá hoy para dar explicaciones sobre esta mercantil, según han informado fuentes de su departamento.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha recordado en la cadena SER esta mañana una frase del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunciada en 2015: "Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estará fuera de mi ejecutiva. Fin de la cita". Duque no está afiliado al PSOE.

Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Congreso ha recordado esta mañana en Antena 3 que el ministro de Cultura Màxim Huerta tuvo que dimitir una semana más tarde de prometer el cargo también por cuestiones fiscales. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recordado también el caso del exministro de Industria del PP José Manuel Soria, que renunció al cargo en abril de 2016 tras mentir en sus explicaciones sobre sus empresas en paraísos fiscales.

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha mantenido esta mañana una reunión para acordar una respuesta a la información, aunque se ha adelantado a afirmar que la sociedad creada por el ministro no supone "ilegalidad e irregularidad alguna". En la misma línea se ha pronunciado el exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo, que se ha limitado a asegurar que “una inspección de Hacienda a Duque no hubiera tenido consecuencias” por disponer de una entidad para la compra de un inmueble.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que existen sociedades que no están pensadas ex profeso para eludir impuestos, pero que se utilizan algunas veces con ese fin. "Consistiría un fraude en el caso de usar esa figura por el simple hecho de tapar", ha recalcado. "Dependiendo de cómo se haya utilizado es legal o no", ha resumido. Montero ha asegurado que está a expensas de que Duque aclare si la sociedad se empleó para eludir impuestos o si desarrolla una actividad.

Las cuentas presentadas en el Registro Mercantil muestran que la empresa no ha tenido trabajadores asalariados y que no ha tenido actividad durante los años transcurridos desde su creación. En 2016, según las cuentas presentadas en 2017, contaba con un patrimonio de 1,9 millones de euros.

Duque y su mujer figuran como "administradores solidarios" de la sociedad, constituida el 4 de febrero de 2005, el mismo día, sostiene el digital OK Diario, en que la empresa adquirió una parcela con vivienda en Xàbia de 757,50 metros cuadrados. El objeto de la sociedad es la "construcción, promoción y venta de inmuebles" y la "gestión y asesoramiento en operaciones inmobiliarias".

El diputado de Podemos Segundo González ha advertido en declaraciones a los periodistas en el Congreso: "Si esto es así, habrá que analizar bien la información y pedir explicaciones convenientes, y si no son convincentes, exigiremos responsabilidades". El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha recalcado que habrá que escuchar las explicaciones del ministro, pero también, ha incidido en que hay que ver si Hacienda lo permitía cuando Duque compró el chalé. No obstante, ha subrayado que "no parece que suene muy bien la noticia".