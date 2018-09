Sánchez contesta a Torra: “Los gobernantes debemos acatar las sentencias, eso define la convivencia”

Pedro Sánchez, junto al primer ministro sueco Stefan Lofven, este miércoles Enkoping. REUTERS | EPV

Pedro Sánchez está más tranquilo después de escuchar el discurso de Quim Torra que antes de hacerlo, porque pensaba, según explican fuentes del Ejecutivo, que sería más duro. Sin embargo, el president de la Generalitat dejó caer la posibilidad de no acatar la sentencia del Tribunal Supremo tras el juicio contra los políticos catalanes acusados de rebelión. Y eso son palabras mayores, porque los presos están en cárceles catalanas, esto es controladas por la Generalitat, y se han desatado todas las especulaciones.

Por eso el presidente, durante un viaje a Suecia en plena campaña electoral para apoyar a su aliado socialdemócrata, el presidente Stefan Löfven, dio un aviso para que Torra no siga por ahí: “España es un Estado democráticos de derecho. Los gobernantes lo que debemos hacer es acatar las sentencias aunque no se compartan. Eso es lo que nos define en la convivencia. Hoy en Cataluña no está en juego la independencia sino la convivencia. Por eso pido más responsabilidad y menos gesticulación”, sentenció en una comparecencia conjunta con su colega sueco al lado.

Sánchez en cualquier caso no eligió un tono duro para el día después del discurso. Si hace una semana, alarmado por las noticias que señalaban que Torra podría apuntar como amenaza expresa a esa liberación de los presos, Sánchez le recordó que podría volver a aplicar el artículo 155, en Suecia recuperó la idea del diálogo en un tono constructivo. “El Gobierno se toma muy en serio el diálogo con la Generalitat. Lo estamos viendo en temas como la financiación, las leyes sociales recurridas al Constitucional, con las infraestructuras que están pendientes. No queremos enquistar los problemas, sino resolverlos”, explicó. Y por eso pidió a la Generalitat que haga su parte. “El Govern tiene que abrir un gran debate entre catalanes, porque la oferta de Torra solo satisface a una mitad de catalanes. ¿Cuál es el elemento aglutinador? El autogobierno. Por eso debe haber un debate en el Parlament, que lamentablemente está cerrado, para buscar una salida desde la política a esta crisis política”, sentenció.