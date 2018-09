El Gobierno ofrece retirar recursos para asentar su diálogo con Cataluña

J. C., Madrid

El portavoz de ERC, Joan Tardá, volvió a disponer una intervención cruda y sincera sobre sus conocidas posiciones independentistas en la comisión a la que acudió la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Y comenzó por confesar que en Cataluña se vive en un permanente y "extraordinaria anomalía" entre los anhelos de dos sociedades democráticas como la catalana y la española. Fue ahí cuando se interrogó por quién es el responsable de esa anomalía que se ha agravado desde que en 2014 varios diputados autonómicos requirieron en el Parlamento alguna solución a las reivindicaciones de autodeterminación de muchos catalanes sin ser escuchados. Tardá constató que desde entonces el porcentaje de independentistas ha aumentado y que ahora separatistas y constitucionalistas se dividen cerca del 50% y no pueden plantearse soluciones sin mirar y escuchar a la otra mitad. En ese punto Tardá fue también muy crítico con los separatistas que obvian o ignoran que al menos la mitad de los catalanes no piensan como ellos: "Sería ingenuo o estúpido si algún independentista cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta al 50% que no es independentista y es evidente que está absolutamente equivocado".