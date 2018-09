Torra: “Estoy dispuesto a llegar tan lejos como Puigdemont”

El Gobierno español abrió la posibilidad el pasado lunes de un referéndum de autogobierno. El catalán solo lo contempla de autodeterminación. El consenso entre ambos, como se ha encargado de recordar Quim Torra en Bruselas, se ciñe a las cuatro primeras letras, no al resto de la fórmula. Una minucia lingüística, un abismo ideológico. Pese a la distancia, aparentemente insalvable, como ya hiciera Puigdemont ayer en Waterloo, el presidente de la Generalitat ha pedido a Sánchez que concrete su propuesta de Estatuto.

El presidente de la Generalitat ha aterrizado este miércoles en la capital belga para encabezar la reunión del grupo parlamentario Junts per Catalunya solo un día después de su discurso en el Teatre Nacional de Catalunya, donde hizo gala de un tono por momentos conciliador. Desde el atril de Bruselas, la actitud fue más retadora: no ha aclarado si está dispuesto a abrir las cárceles en caso de una sentencia condenatoria contra los políticos independentistas presos. Tampoco ha confirmado si acudirá al Congreso de los Diputados tras la invitación de Ana Pastor. Y en una muestra de las dos almas que conviven dentro del presidente, menos aguerrido cerca de sus socios de ERC en Cataluña, más belicoso en los terrenos de Puigdemont, se ha mostrado preparado para traspasar los límites que sean necesarios. "Estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont", ha asegurado con el expresidente huido escuchándole a su espalda.

Torra ha negado que se haya manifestado abiertamente a favor de abrir las cárceles si hay una sentencia condenatoria, pero en las cuatro oportunidades en las que se le ha preguntado al respecto, ha evitado descartar tajantemente esa posibilidad. El mero hecho de que no la haya excluido es un signo de que el desafío al Estado todavía tiene margen para entrar en una nueva dimensión. "Obedezco al pueblo de Cataluña", ha señalado. Y ha insistido en que no acatará un fallo de la justicia española contrario al independentismo, aunque se niega a revelar qué paso dará llegado el momento. "No contestaré a ninguna de estas preguntas, porque será el pueblo de Cataluña quien las contestará. [...] El pueblo de Cataluña será el que acabará expresando la decisión que de tomar. Yo, interpretando el sentir de los catalanes en ese momento, propondré a la Cámara las decisiones que se tengan que tomar", ha afirmado erigiéndose en el traductor de la voluntad popular.

El independentismo ha multiplicado su actividad a menos de una semana de la Diada. Con las palabras de su discurso todavía frescas, acompañado junto al atril del expresidente Carles Puigdemont, Torra ha dejado claro que la gran preocupación del independentismo ahora mismo es conseguir una movilización sin precedentes para la marcha del 11 de septiembre. Es consciente de que un descenso en el número de asistentes daría una imagen de debilidad que no pueden permitirse asumir, menos aún en la primera Diada con políticos independentistas presos y fugados en el extranjero. "Cuántos más seamos más posibilidades de éxito tendremos", ha augurado.

Pese a ver condicionada toda su actividad política a la interpretación que haga de los deseos del pueblo, Torra ha tendido la mano tímidamente al diálogo al Gobierno español. "Siempre tendremos voluntad de llegar a acuerdos, pero amenazar con el 155 no es la mejor manera de abrir un diálogo. Tienen que abandonar esa cultura", ha demandado.

En su quinto encuentro con Puigdemont en sus tres meses de Gobierno, prueba de la bicefalia política que lidera Cataluña, Torra se ha mostrado consciente de que las puertas de los organismos europeos seguirán cerradas para los dirigentes independentistas. "Tenemos claras las reglas de los clubs de Estados. La aspiración de Cataluña de convertirse en uno más comporta dificultades diplomáticas", ha argumentado.