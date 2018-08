Sánchez: “Torra ya sabe cuál es el camino si vuelve al desacato”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este jueves desde Colombia una amenaza velada al presidente catalán, Quim Torra, a quien ha advertido que ya “sabe perfectamente cuál es el camino al que conduce volver a la unilateralidad, la quiebra y el desacato”. Estas palabras suponen una alusión implícita a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y a la acción judicial contra los responsables del proceso secesionista. Frente a los supuestos planes del presidente catalán de volver a lanzar un órdago al Estado, coincidiendo con el primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O, le ha instado a representar a todos los catalanes, y no solo a los independentistas, y le ha recordado que “la política debe estar al servicio de la convivencia”.

En una rueda de prensa en Bogotá, tercera etapa de su gira latinoamericana, el presidente ha asegurado que “el Gobierno tiene claros cuáles son los límites”. “Dentro de la legalidad, el Gobierno está dispuesto a hablar con la Generalitat”, ha afirmado. Sin mencionar expresamente el conflicto de los lazos amarillos ni la retirada pública de los mismos por parte de Albert Rivera y otros líderes de Ciudadanos, Sánchez ha pedido a todos los actores, tanto institucionales como sociales, “a contribuir a la convivencia y no ahondar en la ruptura social” en Cataluña.

Sánchez también ha fijado los límites de la negociación que el Gobierno mantiene con Podemos sobre el proyecto de Presupuestos para 2019, abriendo la puerta a una subida del impuesto sobre la renta, pese a la resistencia de Hacienda, pero limitando el colectivo al que afectaría. El Ejecutivo “está dispuesto a abrir el debate sobre justicia fiscal”, pero se compromete a no subir ni un céntimo de euro los impuestos a la clase media y trabajadora, según el presidente.

Se trata de un límite impreciso. Lo único que ha dejado claro, a preguntas de los periodistas en una comparecencia conjunta con el mandatario colombiano, Iván Duque, es que no considera que los que ingresan 60.000 euros al año, a quienes Podemos quiere aumentar la presión fiscal, sean “ricos”. En cualquier caso, no ha precisado qué ocurre con la horquilla que va de los 60.000 a los 150.000 euros, que es el límite que figuraba en el programa electoral del PSOE. El Gobierno, ha subrayado, quiere que “quienes más tienen más contribuyan a reconstruir el Estado del bienestar”, pero se compromete a no subir los impuestos, ni el IRPF ni ningún otro, a las clases medias y trabajadoras, que han sido las más castigadas por la crisis.

Sánchez se ha mostrado especialmente contundente en su respuesta a la familia de Franco, que ha remitido un burofax a La Moncloa avisando de acciones legales en el caso de que siga adelante la retirada de sus restos del Valle de los Caídos. El presidente ha respondido a la Fundación Francisco Franco, ante esta “suerte de amenaza al presidente del Gobierno”, que la decisión del Ejecutivo es “firme” y que este viernes el Consejo de Ministros iniciará el expediente para proceder a la exhumación. "En una democracia no puede haber un mausoleo que rinda tributo a un dictador", ha concluido.