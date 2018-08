El Gobierno acepta negociar subidas del IRPF a las rentas más altas para pactar los Presupuestos con Podemos

La negociación entre el Gobierno y Podemos para pactar los Presupuestos avanza a buen ritmo desde el giro de la semana pasada con la conversación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ahora se ha abierto la puerta para desbloquear un asunto que el Gobierno no tenía intenciones de tocar, al menos eso señalaba hace dos semanas: el IRPF, el impuesto más sensible de todos porque afecta a la gran mayoría de los trabajadores y siempre tiene efectos políticos. Podemos había exigido en su documento inicial una subida del tipo para los trabajadores que cobran más de 60.000 euros al año. Finalmente, en la reunión más importante, centrada en la fiscalidad, el Gobierno ha aceptado la posibilidad de tocar el IRPF y ahora se discutirá dónde se pondrá el tope, según Podemos, aunque aún no está cerrado este punto. Oficialmente, Hacienda insiste en la idea de que no le gusta tocar el IRPF, aunque desde el ministerio han decidido no comentar los extremos de la negociación hasta que no esté culminada. Pero Podemos asegura que ya se ha abierto esta puerta. Ahora se está discutiendo dónde se pondría el tope. Probablemente no será en los 60.000 que pide Podemos, y tal vez tampoco en los 120.000 que planteó el PSOE en la oposición, pero en la reunión se habló de esa subida y ahora se tiene que establecer dónde se fija. Es un cambio político importante porque el Ejecutivo había sido muy tajante.



El Gobierno insistía en que quiere aumentar los ingresos del Estado sin tocar a las clases medias, y por eso se concentraba en otro punto en el que sí hay acuerdo con Podemos, esto es, retocar el Impuesto de Sociedades y poner un mínimo para garantizar que las grandes empresas, que logran pagar un 7% o incluso menos, tengan que tributar al menos un 15%. Pero Podemos se puso firme en la negociación en que es imprescindible mandar un mensaje progresista y subir el IRPF a las rentas más altas.

En realidad la gran mayoría de los puntos que propuso Podemos parecen abiertos a discusión una vez que se acordó presentar en el Congreso una proposición de ley para reformar la ley presupuestaria y arrebatar al Senado la capacidad de veto que ahora tiene de los objetivos de déficit.

El Gobierno y Podemos discuten de varios asuntos, como la tributación de las grandes fortunas a través de las SICAV o un impuesto a la banca que el presidente Pedro Sánchez prometió, aunque ahora faltan los detalles.

Ambos grupos avanzan en este acuerdo que lanza un claro mensaje político de que la legislatura no está agotada y el Gobierno mantiene a su socio clave, pero no es suficiente para garantizar la estabilidad ni que haya Presupuestos. Al PSOE no le basta con Podemos. Una vez cierren el acuerdo, habrá que negociar con PNV, con el que está muy avanzado todo, pero también ERC y PDeCAT, mucho más duros. Además PP y Ciudadanos controlan la mesa del Congreso y pueden ponérselo muy difícil al PSOE y sus socios para reformar la ley de estabilidad de forma rápida.

El Gobierno confía en tener los Presupuestos presentados en noviembre y aprobados en febrero, antes de las elecciones municipales y autonómicas, pero de momento todo son deseos. Lo único seguro es que la negociación con Podemos va bien y la cesión en un asunto clave es una muestra de la voluntad del Gobierno de buscar estabilidad y despejar los rumores de unas elecciones anticipadas por su debilidad parlamentaria.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el secretario de Organización, Pablo Echenique, el responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, y los diputados de Podemos Txema Guijarro y de En Marea Josep Vendrell han acudido a la reunión de este miércoles. Tras esta, que forma parte de las negociaciones para los próximos Presupuestos de 2019, Echenique ha insistido en declaraciones en los medios en la necesidad de crear un impuesto a las grandes fortunas y otro a las transacciones bancarias con fines especulativos.

"Ninguna de las dos partes ha renunciado a nada, ni se ha pedido. Era una reunión exploratoria y ahora habrá que estudiar e intercambiar documentos concretos", ha dicho Echenique, al tiempo que ha confiado en que la estimación de recaudación que les ha traslado la ministra para 2019 sea mayor. "Esperamos que los números que nos ha traslado al Gobierno aumenten", ha insistido Echenique, que también ha advertido de que las negociaciones deben finalizar antes de que llegue al Congreso la senda de déficit.

Sobre el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades que no afecte a las pymes, Echenique ha avanzado que volverá a abordarse en nuevas reuniones, porque es un tributo "complejo" que "contiene muchos agujeros y privilegios fiscales a los que se pueden acoger las grandes corporaciones y las pymes no se pueden acoger".

Sánchez Mato ha afirmado que la discrepancia está en los plazos para poner en marcha las diferentes figuras tributarias y, en este aspecto, ha aseverado que todos los cambios en impuestos deben "tener un reflejo presupuestario en 2019".

La reunión de hoy es la tercera entre ambas partes. El primer encuentro también se produjo con la ministra de Hacienda la semana pasada para abordar la Ley de Estabilidad y este martes se reunió la mesa de Sanidad, Dependencia y Educación. Tras la primera reunión, fuentes de Podemos señalaron que entre los asuntos tratados el Ejecutivo también planteó la posibilidad de ampliar el permiso de paternidad a los funcionarios de forma gradual hasta las 16 semanas en 2021, aunque la formación morada exige que esta medida sea universal y afecte a todos los trabajadores, tanto públicos como privados. Podemos confía en cerrar acuerdos y en que los partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy no tumben los Presupuestos, ya que de lo contrario habría que prorrogar los del PP para 2018.