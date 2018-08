Podemos exige al Gobierno una subida de impuestos para apoyar la senda del déficit

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que acometer una subida de impuestos si quiere el voto favorable de su principal socio parlamentario, Unidos Podemos, a la senda del déficit que ya ha sido tumbada una vez por el Congreso. El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha enviado al Ejecutivo un documento de 17 páginas con sus exigencias para "plantearse" apoyar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas, que no lograron ser validados por la Cámara baja el pasado julio. Entre las medidas que reclama la formación de Pablo Iglesias al PSOE se encuentra una subida de impuestos a rentas altas y empresas.

En el documento titulado Dejar atrás la austeridad, Unidos Podemos detalla las propuestas que quiere que el Gobierno acepte, si no en su totalidad, "al menos la mayoría" para reconsiderar su voto en la senda de déficit "como paso previo a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado". El pasado julio, se abstuvo junto a ERC y el PDeCAT en el Pleno que debía validar la senda del déficit y esta no salió adelante, con el único voto a favor del PSOE y el PNV. El PP y Ciudadanos votaron en contra.

Para cambiar su voto y aprobar los objetivos de déficit la formación de izquierdas quiere que se apruebe un impuesto a la banca —una propuesta del PSOE que aún no ha sido puesta en marcha por el Gobierno—, y una reforma del impuesto de sociedades para que exista un suelo no deducible del 15%. También plantea un impuesto sobre las grandes fortunas y la eliminación de las sociedades de inversión de capital variable (Sicav), un instrumento financiero que permite a personas con grandes capitales tributar a tipos muy reducidos. Además, Podemos reclama el incremento en el tipo marginal del IRPF en los tramos más altos, es decir, de más de 60.000 euros brutos anuales. El partido quiere, asimismo, eliminar las deducciones fiscales de los planes de pensiones privados en el IRPF. En su comparecencia en el Congreso el pasado 17 de julio, Pedro Sánchez anunció su intención de que las empresas paguen el 15% efectivo del impuesto de sociedades, en la misma línea que plantea Podemos. Apuntó también un alza de tributos a las empresas tecnológicas.

El socio del Gobierno exige también la renegociación del déficit con Bruselas para que se sitúe por encima del 1,8% que Pedro Sánchez ha pactado con las autoridades comunitarias y la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta última "impone el pago de la deuda a la banca por delante de los servicios públicos" y la necesidad de aprobar la senda del déficit en el Senado, otorgando así la capacidad de veto al Partido Popular. El Ejecutivo de Pedro Sánchez avanzó que estudiaría "soluciones" para que el Senado no pueda vetar la senda de déficit que apruebe el Congreso, pero no ha dicho que vaya a derogar la ley. El PSOE no apoyó esta ley cuando fue aprobada estando en la oposición.

Unidos Podemos pide además al Gobierno la relajación de la regla de gasto "que traslada la austeridad a los Ayuntamientos" y la derogación de los decretos de racionalización del gasto "que ahogan la sanidad, la educación y la ley de dependencia", dice en el documento enviado a La Moncloa.

La formación espera ahora comenzar una negociación con el Gobierno a lo largo del mes de agosto. Tras el rechazo a finales de julio del plan, el Gobierno debe elaborar un nuevo proyecto y tendrá que volverlo a someter ante la Cámara en el plazo de un mes desde entonces (se cumple a finales de agosto) y luego en el Senado. En caso de que no supere el trámite, el Gobierno podría adoptar la senda de déficit aprobada por el anterior Ejecutivo, con lo que el techo de gasto debería ajustarse en 1.200 millones, situándose en unos 123.864 millones.