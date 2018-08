El rechazo del PDeCAT complica el plan de subir el IRPF a las rentas más altas

La propuesta de subir el IRPF a las rentas superiores a 150.000 euros anuales que están negociando el Gobierno y Podemos corre el riesgo de descarrilar antes de ponerse en marcha por falta de mayoría en el Congreso que lo respalde. El PDeCAT, cuyos votos serían imprescindibles para apoyar la medida, ya ha anunciado esta mañana su oposición al incremento impositivo.

El portavoz parlamentario de los nacionalistas catalanes, Carles Campuzano, ha advertido esta mañana de que su formación "no es partidaria" de subir el IRPF. Campuzano opinó que para aumentar la recaudación fiscal del Estado lo más eficaz es combatir el fraude y no aumentar la carga impositiva. "Lo más importante es garantizar que todo el mundo pague", ha señalado el dirigente nacionalista. A su juicio, la fiscalidad debe servir para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo y "cualquier impuesto que no tenga esta prioridad nos parece un error".

En su negociación para conseguir apoyos a los Presupuestos Generales de 2019, el Ministerio de Hacienda ha accedido a estudiar la propuesta de Podemos para subir los impuestos a las rentas altas. La formación de Pablo Iglesias pedía aumentar el IRPF a las rentas de más de 60.000 euros anuales, una idea rechazada de plano por el Gobierno. Pero el Ministerio de Hacienda, en una reunión con representantes de Podemos celebrada este miércoles, sí accedió a negociar una posible subida impositiva para las rentas superiores a 100.000 euros.

De todos modos, la preferencia del Ejecutivo sería limitar el aumento del IRPF a los ingresos brutos anuales por encima de los 150.000 euros. De hecho, los socialistas ya propusieron en la oposición subir el tipo impositivo para ese tramo al 52%. En la actualidad pagan el 45%.

Esta mañana, antes de comparecer en el el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que su departamento explora y estudia una subida del IRPF para las rentas superiores a 150.000 euros anuales, "que no pertenecen ni a clases medias ni a clases trabajadoras".

Montero ha eludido pronunciarse sobre si el Gobierno había establecido o no líneas rojas en torno al IRPF y ha aseverado que las negociaciones son reuniones en las que cada uno lleva de forma prioritaria sus opciones y "evidentemente el diálogo consiste en encontrar posiciones que se acepten por ambas partes". El Ejecutivo de forma clara sí ha dicho que "no va a subir la fiscalidad ni a la clase media ni a la trabajadora", algo que "sí es una línea roja".