Urkullu apoya excarcelar a los políticos catalanes para favorecer la distensión

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que excarcelar a los políticos catalanes en prisión preventiva ayudaría a la consolidación de un nuevo escenario en Cataluña. Urkullu, consciente de lo polémico de su demanda, ha pedido este martes en San Sebastián tanto al juez que instruye el caso como al propio Gobierno de Pedro Sánchez, una reflexión sobre los efectos de su posible puesta en libertad a la hora de crear un nuevo clima político que pudiera desbloquear, o al menos mejorar, la convivencia y la cohesión social en Cataluña. Urkullu se reunió a mediados de agosto con el líder de ERC, Oriol Junqueras encarcelado en la prisión de Lledoners.

El lehendakari ha aprovechado las preguntas en torno a esa cita, para explicar que hay actores que se están moviendo para favorecer ese nuevo escenario en el que son necesarios gestos de distensión por parte de todos, y que sería positivo escuchar directamente su voz. "Ante la proximidad del proceso judicial y puesto que hay herramientas para evitar el eventual riesgo de fuga de los presos, quizás seria bueno replantearse que personas en prisión preventiva pudieran tener capacidad de discurso claro ante la sociedad catalana y el conjunto del Estado", ha dicho. Partidario de su excarcelación, ha dejado caer que quizás el discurso de esas personas podría ayudar a interpretar mejor el momento y "el objetivo final" del proces.

Preguntado por la actuación de los Mossos d´Esquadra con quienes retiran los lazos amarillos ha vuelto a reivindicar distensión: "Creo que en Cataluña y en el conjunto del Estado estamos necesitados de rebajar la tensión, de facilitar decisiones que rebajen esa tensión. Creo que no hemos llegado a ese estadio todavía y que es necesario que todos hagamos lo posible por rebajar la tensión con un objetivo final, que es el bien común, la cohesión social y la convivencia".

Durante su intervención tras el primer Consejo de Gobierno de inicio del curso político, celebrado en el Palacio Miramar de San Sebastián Urkullu, ha asegurado que no entiende que el Gobierno de Pedro Sánchez apoye, con sus actuaciones, al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la querella presentada por el expresident Carles Puigdemont, y ha apelado a la separación de poderes.

Iñigo Urkullu ha señalado que esta cuestión no se ha tratado en la reunión de su Ejecutivo, pero ha recordado que la demanda es "una actuación en base a unas declaraciones privadas del juez Llarena, más en un tono político", y por lo tanto, "se está en el ejercicio de la politización de la Justicia, la judicialización de la política en ese enredo permanente". A renglón seguido ha dicho que él, "personalmente, no entendería, desde la reivindicación permanente de la independencia de la Justicia y el respeto a las soberanías jurisdiccionales del Estado belga y del propio Estado español, una actuación de apoyo del Gobierno español en ningún caso". "Pero es mi opinión particular", ha apuntado.