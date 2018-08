“Acercar presos es una vía para favorecer la convivencia”

Pregunta. El acercamiento de presos ha propiciado uno de los últimos enfrentamientos con el PP. ¿Es urgente el cambio de política penitenciaria?

Respuesta. Este Gobierno lo considera el camino para favorecer la convivencia. Y la convivencia no se favorece con presos a mil kilómetros y en primer grado, sino fijando un sendero hacia la reinserción, que es lo que plantea la Constitución y la Ley Penitenciaria en su artículo primero. Si la dispersión se produjo como parte de la política antiterrorista, cuando acaba el terrorismo ya no tiene ningún sentido, hay que reorientar esa política hacia la convivencia. En Euskadi todavía existe odio, intolerancia, rabia, e incluso victimismo. En 2012 las víctimas me dijeron que ellos no aplaudirían la reinserción de los etarras, pero que la aceptarían si se hacía con transparencia, legalidad, y siempre que no haya impunidad ni ética ni social ni política. A las víctimas no hay que tenerles miedo, hay que decirles la verdad. Su generosidad está fuera de toda duda.

P. ¿Las víctimas tienen que estar informadas o tienen que estar de acuerdo para acercar a presos?

R. Tienen que estar informadas. La política penitenciaria es una responsabilidad del Gobierno, no de las víctimas. Las víctimas en 2010 hicieron el manifiesto, Hacia un final de ETA sin Impunidad, y lo que quieren es que se aplique la legalidad. Y que eso va a ser así por nuestra parte lo han dejado claro tanto el presidente del Gobierno como el ministro del Interior. Todo lo que se haga se va a hacer dentro de la legalidad, como se ha hecho en días y semanas recientes.

P. Pero los acercamientos se producen tras el apoyo del PNV a la moción de censura contra Mariano Rajoy. El PP sospecha que es un pago por su apoyo.

R. Nadie está pagando un precio político. Caminamos por el mismo sendero desde hace mucho tiempo. El Parlamento vasco tiene esta posición desde hace años. Ya en 2010 hubo una resolución a favor de una nueva política penitenciaria si ETA desaparecía. El lehendakari Patxi López lo dijo en su discurso de política general en 2011 y ahora es miembro de la Ejecutiva del PSOE, y lo ha vuelto a decir tras la disolución de la banda. Estamos de acuerdo con el PNV, pero también con Elkarrekin Podemos, y mi deseo en esta cuestión, que es una cuestión de Estado, es que haya un amplio consenso. No me corresponde a mí establecerlo, pero el presidente del Gobierno y el ministro de Interior saben que pueden contar conmigo para hacer cocina en la búsqueda de ampliar el perímetro de ese acuerdo al PP, que creo que ahora es lo que falta.

P. ¿Qué informes manejan para autorizar los acercamientos?

R. Trabajamos con el censo que encargó Mariano Rajoy a Instituciones Penitenciarias y con otros informes porque las soluciones y las decisiones a tomar son individuales en función de cada preso, no del colectivo. Las decisiones se toman sobre criterios objetivos, y a quien corresponde proponerlas es las juntas de tratamiento y adoptarlas a Instituciones Penitenciarias y al ministro, y todo el proceso bajo la tutela judicial.

P. ¿El ministro tiene nuevos casos sobre la mesa? Usted anunció que antes de final de mes habría nuevos acercamientos.

R. Hay varios casos más encima de la mesa del ministro y del secretario general de Instituciones penitenciarias, pero vamos a actuar con prudencia y con discreción. Se trata de presos que o bien tienen enfermedades graves, son mayores de 70 años, o tienen la mayoría de la pena cumplida y no tienen delitos de sangre. Si en Francia han sido prudentes a la hora del acercamiento y apenas si ha habido un francés asesinado por ETA, Jean-Serge Nerin el 16 de marzo de 2010, aquí seremos extremadamente prudentes. No se nos puede olvidar que ha habido más de 850 asesinados, más de 3.000 heridos, 10.000 extorsionados y 42.000 amenazados. Lo que hay que hacer se hará, pero con prudencia. Y con la convicción de que el acercamiento de presos es una vía para favorecer la convivencia.

Acercamiento a "velocidad de crucero"

P. Argumenta que ustedes acercan presos para mejorar la convivencia. ¿Ayudan los homenajes de la izquierda abertzale a los que salen de prisión?

R. Lo que ayudaría es que fueran coherentes. Arnaldo Otegi, que es una persona inteligente, no puede decir que en base a la legalidad las tres cuartas partes de los presos tendrían que estar ya en la calle al haber cumplido la mayor parte de la pena. Se olvida que para progresar de grado en la cárcel, no solo hay que tener un mínimo de tiempo cumplido, sino que tienen que hacer autocrítica. No se puede decir a los presos que tienen libertad para construir su camino, que cumplan con la legalidad, pero luego ponerles dos líneas rojas. Es cierto que la delación no es una condición obligatoria para avanzar en la reinserción, pero el arrepentimiento, aunque yo prefiero hablar de autocrítica, sí. La autocrítica es absolutamente imprescindible, es un requisito sine quanum.

P. La izquierda abertzale les emplaza a ustedes...

R. Si muchos presos están donde están es porque han sido empujados por la izquierda abertzale. No pueden trasladar esa responsabilidad a los demás. Sortu es legal porque admitió que en el presente y en el futuro la violencia no está legitimada, pero le falta decir que tampoco lo estuvo en el pasado. Tienen que declarar la ilegitimidad de la violencia para conseguir objetivos políticos, también en el pasado, porque les seguirían muchos presos que después de siete, diez o quince años de prisión les demandan una salida. Y ese paso le falta a la izquierda abertzale, y ese paso facilitaría de manera muy clara el devenir de la situación de los presos. Daría a su reinserción, con todas sus consecuencias, velocidad de crucero.

P. ¿Está prevaricando este Gobierno como les acusan algunos sindicatos policiales al retirar el recurso que interpuso el anterior Gobierno a la ley vasca de abusos policiales?

R. Estuve en la sala de máquinas de la primera proposición no de ley que también votó el PP después de seis meses de negociaciones. De esa proposición salió el decreto de abusos policiales de 2012 que finalmente aceptó el PP después de hablarlo con Carlos Urquijo (exdelegado del Gobierno en Euskadi) y con el propio Montoro. En 2015 hubo otra proposición, con el PP a favor, para hacer otra ley que fuera consensuada y pactada. Esto último desgraciadamente no sucedió, pero este pasado mes de julio hemos estudiado los preceptos que podían ser inconstitucionales y los hemos pulido para que esta ley retome la senda constitucional y con el espíritu de 2012. Esto se va a ver con claridad, y los elementos que estaban en el recurso han desaparecido. Hay una garantía muy clara de que el trabajo que han hecho los gobiernos central y vasco se atiene a la legalidad. La prevaricación es un delito. Esos sindicatos deberían llevarme a los tribunales si creen eso.

"Abusos policiales se produjeron"

P. Estos mismos sindicatos rechazan que se produjeran abusos policiales.

R. Es un hecho que abusos policiales se produjeron. Y si los hubo, lo que no puede ser es que unos cuantos manchen el buen nombre y el prestigio de sus compañeros que han luchado contra el terrorismo y gracias a cuya generosidad y entrega estamos donde estamos y como estamos. Ha habido abusos, algunos de ellos judicializados. Lo que también tiene que quedar claro es que no fueron generalizados como explica la propia exposición de motivos de la ley. Lo que toca es reparar a las víctimas de esos abusos.

P. ¿Usted sería un vecino vasco o un nacionalizado vasco en esa Euskadi que propone el proyecto de Nuevo Estatuto que han pactado PNV y EH Bildu?

R. Muchos vascos seríamos como alemanes en Mallorca, como decía Xabier Arzalluz. Separar nacionalidad y ciudadanía ya estaba en el Plan Ibarretxe y eso es muy grave. Desde luego no es el mejor camino para mejorar la convivencia. El Estatuto se puede reformar, como la Constitución, pero hay que hacerlo en base a las reglas que se establecen. Lo que no puede ser es saltarse la legalidad, y ya hemos visto lo que ha sucedido en Cataluña, eso no conduce a ningún sitio, sino al enfrentamiento, melancolía y a que un país como el nuestro que es un paraíso, entre en una frase de enfrentamientos verbales y divisiones entre ciudadanos.

"El PNV buscará acuerdos transversales"

P. ¿A qué atribuye ese giro del PNV en la ponencia mientras en el Gobierno vasco mantiene una relación de socio con ustedes?

R. Creo que estamos en fase de ponencia y de redacción de los técnicos. Ha habido pronunciamientos del PNV en favor de buscar acuerdos y yo me quedo con esta música que es la última. No tengo ninguna duda de la voluntad de acuerdo del lehendakari Íñigo Urkullu y en general del PNV en la búsqueda de acuerdos transversales, pero es cierto que la velocidad se demuestra andando. Vamos a ver cuál de las dos posturas nos presentan, la del Gobierno o la del partido. Yo me quedo con que Euskadi la hemos construido desde 1936 entre nacionalistas y no nacionalistas y creo que este oasis de bienestar, después de tantos años de sufrimiento y dolor, no lo podemos estropear con estas pequeñas cosas.

P. ¿Ve en peligro el acuerdo de coalición con el PNV?

R. La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendía ha dicho que el PNV tiene que optar por una vía a la catalana con Bildu o por un acuerdo transversal. Tengo la impresión que se impondrá la cordura.

P. ¿Le encaja que la visita del lehendakari al presidente de Esquerra Republicana en la cárcel fuera por motivos humanitarios?

R. Respeto profundamente al lehendakari como persona y como institución, y también que se reúna con Junqueras, cuando el lehendakari ha intentado siempre mediar y con buenos oficios en toda la crisis catalana para llevarla a parámetros de racionalidad. Si es una nueva muestra de que está intentando buscar soluciones bienvenidas sean.

P. ¿Cree que podría estar mediando entre el Gobierno central y los independentistas catalanes?

R. Lo desconozco, pero si lo estuviera haciendo me parecería muy bien.

P. ¿Ve a Esquerra Republicana jugando un papel fundamental en la desactivación del bloqueo político en Cataluña?

R. Ojalá. No tengo las claves de Cataluña, pero todo lo que sea desatascar una situación envenenada sería bien recibido. Y la actitud de Junqueras no está siendo la misma que la de Puigdemont.

P. ¿Los catalanes tienen o, como dicen su presidente Quim Torra y los Comités de Defensa de la República, no tienen Rey?

R. Primero me alegro profundamente de que el homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona fuera exactamente eso y de que las víctimas fueran las únicas protagonistas. Y respondiendo a su pregunta, el ordenamiento jurídico establece que catalanes, vascos y castellano, como todos los demás, tenemos una Constitución que nos rige y que establece una monarquía parlamentaria. Desde el punto de vista jurídico todos tenemos Rey. Otra cosa es el sentimiento de cada persona, y que se quiera aceptar en mayor o menor grado. Pero la realidad es la que es. Lo demás son juegos de artificio.