Pablo Casado advierte entre abucheos en Vitoria que no admitirá ni homenajes ni acercamiento de etarras

Abucheos, insultos y proclamas independentistas. El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ha tenido que gritar para que su voz se escuchara en Vitoria por encima de quienes le increpaban y lograr que su mensaje fuera entendible: "No vamos a aceptar ni acercamientos de presos ni homenajes a etarras". Casado al que varias decenas de personas le han llamado "corrupto" y "asesino", ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez la máxima exigencia para evitar que el preso de ETA que esta mañana ha abandonado la prisión salmantina de Topas, Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, con 40 asesinatos a sus espaldas, sea agasajado con el más mínimo acto de bienvenida.

Casado, que ha llegado a Vitoria el día grande de las fiestas patronales de La Blanca, ha recordado que ya le advirtió al presidente del Gobierno que no contará con su apoyo si decide premiar a los nacionalistas con el acercamiento a cárceles vascas de "asesinos que ni siquiera se han avenido a colaborar para esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver".

Junto a Alfonso Alonso, el presidente del PP vasco que apoyó a su contrincante en las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría, y a Javier Maroto, que si le respaldó antes y durante el congreso de sucesión de Mariano Rajoy, Casado ha argumentado que con los terroristas no hay que tener ningún gesto. "Hoy hubiera cumplido 18 años Silvia, asesinada por ETA en Santa Pola. El jueves estaremos allí conmemorando ese aniversario. Que ahora ETA haya dejado de matar no puede obtener ningún rédito", ha dicho.

Las palabras de Casado, respaldadas por el propio Maroto, han generado cierta polémica en Euskadi. Varias víctimas de ETA críticas con las posturas más duras del PP, le han replicado que el acercamiento de presos tiene más que ver con los derechos humanos que con premios políticos y le han recordado que el propio PP ha acercado presos cuando ha Estado al frente de la política penitenciaria. Recién estrenado en el poder, el PP de José María Aznar y de su ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, con atentados de ETA se produjeron acercamientos de presos al País Vasco. Con la tregua, esa medida favorable afectó a 135 reclusos.

Reconciliación

El nuevo presidente del PP ha llegado a Vitoria para reconciliarse el propio Alonso, al que ha dicho admirar. Casado, no obstante, no ha precisado si la nueva buena sintonía va a traducirse en más presencia del sector de Soraya en la dirección nacional del partido. "La relación no es solo excelente, sino de absoluta admiración. Estoy en política por los héroes del PP en el País Vasco", ha dicho. Casado ha explicado que conoció a Maroto y Alonso cuando tenían escolta, pese a lo cual seguían defendiendo "los valores de la libertad y los derechos humanos, y la tranquilidad para poder expresas las ideas, frente a los insultos que estamos recibiendo hoy aquí".

Con la idea de cerrar las heridas en un lugar sensible como el País Vasco, Casado ha dicho que Alfonso Alonso tiene "todo mi apoyo para seguir haciendo una labor imprescindible, no solo en el País Vasco, sino en el resto de España. Que todo el mundo sepa que el PP es quien mejor gestiona pero también quien mejor defiende los derechos humanos. El PP vasco es para mi esencial y vertebral, Alfonso es mi amigo e imprescindible y me tendrá siempre a su disposición. Le pido que además venga más a España porque es querido y tremendamente necesario".