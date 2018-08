Sánchez y Casado cierran su primera reunión sin acuerdos de calado

El presidente del Gobierno y el del PP se han reunido durante casi tres horas en La Moncloa, pero el encuentro terminó sin ningún acuerdo de calado. “Quiero fiarme, por no decir que no me fío”, ha resumido Pablo Casado al término de la entrevista. “No vamos a pasar ni una en Cataluña”, ha añadido. Pedro Sánchez ha insistido en que no hará cesiones al independentismo y pidió a Casado una oposición leal en temas de Estado. Pero ninguno se fía del otro y la postura ante el desafío catalán es radicalmente contraria: mientras el Gobierno cree que es compatible respetar la ley y dialogar con los independentistas, el PP rechaza cualquier diálogo.

Durante la semana se habían dicho de todo. El PP llamó a Pedro Sánchez “demagogo”, “buenista”, “débil” y dijo que estaba “arrodillado” ante el independentismo. Desde el Gobierno, acusaron al presidente del PP de aproximarse con sus palabras al discurso xenófobo de Matteo Salvini y de “no estar preparado” para gobernar. Pero llegado el día de su primer cara a cara en La Moncloa, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se encerraron durante dos horas y cincuenta minutos en el Palacio de la Moncloa. No llegó, sin embargo, para que alcanzaran acuerdos concretos sobre los asuntos de Estado que había propuesto Sánchez.

“Casi tres horas de conversación con Pablo Casado, a quien he solicitado una oposición responsable y leal en cuestiones de Estado: migración, política europea, violencia de género o infraestructuras. El objetivo común debe ser avanzar por España”, ha resumido Sánchez en un tuit al término de la reunión. El presidente cedió la sala de prensa de La Moncloa a Casado — “Hoy es el día del presidente del PP”, justificó un portavoz del Gobierno—. Se dio la paradoja de que el líder de la oposción compareció en La Moncloa y su inquilino remitió a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en la sede de Ferraz.

“Aquí no esta hablado el líder de la oposición, sino el líder de la fuerza mayoritaria en ambas cámaras”, quiso aclarar Casadoen la tribuna de Moncloa. “Estamos en la situación inédita de que el presidente del Gobierno no es el líder del partido más votado. La oposición que voy a hacer será firme, pero responsable”.

El encuentro, que fue “cordial”, según el presidente del PP, sí servió para rebajar el tono. Preguntado por si creía, como la portavoz popular en el Congreso, que Sánchez se había arrodillado ante los independentistas, Casado contestó: “Quiero fiarme, por no decir que no m fío. Quiero pensar que lo que dicen los independentistas no es cierto y que el PSOE no va a ceder a las presiones. Si lo hicieran, el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, pedirá la aplicación del 155 y llevarlo más allá [es facultad del Gobierno el solicitar su aplicación], con la intervención de TV3. No vamos a pasar ni una en Cataluña. Si el PSOE no está a la altura y se pliega al chantaje, nos tendrán enfrente”.

“Confío en que tras esta entrevista, Casado tenga mucho más conocimiento sobre cómo se están desarrollando las relaciones con Cataluña, donde el Gobierno ha trazado un perímetro donde la legislación vigente va a ser exigida en todo momento”, declaró Narbona al término del encuentro. “El PP debería entender que lo que está haciendo el Gobierno es lo que no hizo antes Mariano Rajoy: exigir que se cumpla ley, pero al mismo tiempo generar en el conjunto de la población de Cataluña la expectativa de un horizonte de pertenencia a España que convenza a muchas más personas. Porque tal cosa no ha sucedido en los últimos años. Al contrario”.

Narbona consideró positivo que el presidente del PP se refiriera en su visita a Ceuta a la necesidad de un plan Marshall para África, “que es lo que está planteando el PSOE en las instituciones europeas”. “Bienvenido, señor Casado, por reconocer las causas del drama humano de la inmigración”, ha señalado.

La presidenta socialista ha lamentado la postura del PP en la senda presupuestaria y ha pedido que “sería bueno que el PP cambiara su posición”. Según ha dicho, las instituciones comunitarias sabían que el Gobierno de Rajoy no iba a cumplir y por eso han ofrecido ahora al Gobierno la posibilidad de endeudarse. Casado reiteró que no están dispuestos a aumentar el techo de gasto.