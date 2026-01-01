Músicas desde África para comenzar el año con buenas vibras

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

África está en plena revolución musical. Ritmos tradicionales, que durante décadas han definido la identidad cultural de cada región, ahora se fusionan con sonidos contemporáneos como el afrobeats , el amapiano, el afrohouse, el drill o el trap. El resultado son canciones que respetan la herencia local, pero que suenan modernas, universales y listas para conquistar cualquier escenario.

Desde Túnez hasta Sudáfrica, pasando por Egipto, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Mozambique o la República Democrática del Congo, los artistas africanos están llevando estas fusiones al siguiente nivel. Ammar 808 y Kamikazem combinan electrónica de club con melodías populares locales; Sidy Diop y Nelson Tivane reinterpretan géneros autóctonos para contar historias personales y colectivas; mientras que Black Sherif, Himra o Ciza mezclan introspección y energía bailable en cada tema. En este recorrido, descubriremos cómo estas propuestas conectan tradición, innovación y la fuerza creativa de la juventud africana, mostrando que la música del continente no solo se escucha: se siente.

En Túnez gusta la música electrónica con un toque local; se escucha por todas partes. Un ejemplo es Douri Douri, de Ammar 808, que cuenta con la colaboración de Brahim Riahi. Este tema pertenece al álbum Club Tounsi. En él, el productor Ammar 808 fusiona música electrónica urbana con ritmos tradicionales tunecinos, en este caso con el mezoued (que a menudo ha sido estigmatizado por las élites como música de las clases populares, sobre todo de campesinos migrados a las ciudades). Douri Douri se traduce como el que “gira en círculos”. Imagen que remite a un momento tradicional en celebraciones mezoued: cuando la percusión se intensifica y alguien sale a bailar al centro mientras los demás aplauden a su alrededor, como se observa en el vídeo.

Dj Danjerha ha elegido otro ritmo autóctono tunecino para fusionar con la música electrónica. Se trata del saadawi, un sonido propio del sur de Túnez que tiene vínculos con la tradición ecuestre. Históricamente, se ha utilizado para entrenar a los “caballos que bailan”, lo que implica que esta música acompañaba ceremonias y festejos. El tema se titula también Saadawi y cuenta con la participación de Nasreddine Chabli, que aporta la percusión y ritmos tradicionales. El vídeo que lo acompaña tiene como protagonista al caballo, como era de esperar.

De manera similar, en otras partes del norte de África, también se fusiona música electrónica con ritmos propios del país. Es el caso de Egipto, donde a Kamikazem le gusta definir sus nuevas composiciones como electroshaabi. Lo hace así porque combina producción electrónica de club con sonidos, melodías y estructuras inspirados en la música popular egipcia. Uno de sus últimos temas es 3ADY, nombre que proviene de una palabra árabe que puede traducirse como “tranquilo”, “sin complicaciones”. La canción, en la que colabora Karamell, transmite una filosofía de aceptación del caos de la vida con humor, ligereza y actitud positiva.

Tras explorar la música electrónica del norte del continente y sus fusiones, nos centramos en otros países y ritmos, y empezamos por Senegal. Sidy Diop se había retirado de la escena musical desde su boda en junio de 2025. Ahora regresa para declarar públicamente su compromiso con su esposa y su gratitud. La llama su “única” y le promete fidelidad. Lo hace con la canción Tieketéboy. El género que cultiva Sidy Diop es mbalax, pero con una mezcla de afropop. Esto muestra una actualización de este sonido propio de Senegal.

En su nuevo tema Sacrifice, Black Sherif filosofa sobre cómo no puedes gastar toda tu energía salvando a otros y luego morir por dentro. En otras palabras, la canción reflexiona sobre el equilibrio entre ayudar, luchar y cuidar del propio bienestar mental y emocional. Se trata de un sencillo que mezcla elementos de afrobeats, hiphop,highlife y trap. Esta combinación le otorga una atmósfera introspectiva que sirve de fondo para resaltar la voz emotiva del artista ghanés.

Himra es un rapero marfileño conocido por sus fusiones de rap con drill y por adaptarlas al contexto local. Drill es ese subgénero del hip hop caracterizado por ritmos oscuros, letras crudas y una estética que suele reflejar realidades duras de las calles. Esta combinación ha permitido a Himra consolidarse como una de las voces más representativas de la juventud de Abiyán y de la música rap en África francófona. Además, el artista suele abordar temas como la ambición, la superación, la vida en las calles y la representación de su comunidad. Su último sencillo, Run it up, va en esta línea.

Ciza es un artista sudafricano joven que viene creciendo desde que saltó a la escena en 2019. Se ha construido una reputación como creador de hits que fusionan estilos modernos y tradicionales. Su sencillo Isaka(6AM), uno de los más escuchados en Sudáfrica este año, mezcla amapiano, afrohouse y algo de electrónica. Cuenta con la colaboración de Jazzworx y Thukuthela, un dúo de productores y artistas, cuyo trabajo suele convertirse inmediatamente en número uno de las listas de éxitos.

En Mozambique, Nelson Tivane también es conocido por mezclar ritmos tradicionales de su país con afrobeats, afrohouse y amapiano. Su último tema, Mama’s Baby, ha sido todo un éxito en el país. No solo por ser muy bailable, sino también por rendir tributo a las madres y celebrar a la mujer: su fuerza, su cuidado y su sacrificio. Es decir, que mezcla ritmo con sensibilidad y eso lo hace irresistible para las masas. Cuenta con la participación de la artista sudafricana Makhadzi Entertainment.

Igual que en los otros países, en la República Democrática del Congo, también surgen nuevos artistas que experimentan con nuevos sonidos. Muchos mezclan la rumba congoleña, el género más emblemático del país, con afrobeats y otros ritmos urbanos modernos, como hace el joven Zakalara en su sencillo Jamaïque. En él, cuenta con la colaboración de Gaz Mawete, un artista que tiene más recorrido que él y fue uno de los pioneros en hacer este tipo de fusiones.