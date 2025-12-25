Villancicos africanos con ritmos afrobeats y afropop para cambiar el ritmo de la Navidad

Las canciones navideñas venidas de África aúnan tradición con sonidos urbanos contemporáneos. Esta es una selección de algunas de las canciones que animan las fiestas en las casas del continente

En África, la Navidad también es tiempo de fiesta. En algunos países, especialmente en África occidental, coincide con el final de la recogida de la cosecha. A las ceremonias que festejan la conclusión de los trabajos en el campo, se suma la celebración cristiana. Máscaras y bailes tradicionales u ofrendas a los ancestros se mezclan con los actos religiosos y las comidas familiares que los siguen.

Evidentemente, la Navidad es una festividad importada en el continente. Salvo en la Iglesia ortodoxa copta de Etiopía y Egipto, donde se conoce como Gena y se celebra el 7 de enero con ayuno prolongado, procesiones y una misa que dura horas, en el resto de África comenzó a organizarse con la llegada de los primeros misioneros cristianos. Normalmente, se caracterizaba por su enfoque religioso y de compartir comida con vecinos y amigos. Se mantenía lejos de la parafernalia occidental con sus decoraciones estrafalarias, luces, árboles sobrecargados de adornos e intercambio de regalos.

Sin embargo, en los últimos años la estética navideña está cambiando en muchas partes del continente, especialmente en las zonas urbanas. La influencia de las películas de Hollywood se deja notar en las nuevas formas en que se celebra esta tradición. Algunos centros comerciales adoptan decoraciones invernales para crear el ‘auténtico’ ambiente navideño. Igualmente, se ha popularizado el árbol de Navidad, el intercambio de regalos, los papanoeles, galletas de jengibre, jerséis y pijamas con diseños horripilantes y demás clichés propios de esta época. Quizás lo que no varía es la comida tradicional que se sirve ese día, delicias de fiesta como arroz jollof, nyama choma, biryanis, braais… aunque estos puedan coexistir con los platos que se ven en la pantalla.

Otro efecto de esta colonización cinematográfica es que cada vez más compositores africanos crean temas especiales para estos días que rezuman espíritu navideño. Eso sí, son canciones que se adaptan a la idiosincrasia del continente, que les imprime su peculiar sentido del ritmo. Aquí se seleccionan algunas de estas composiciones que intentan animar estas fechas y que pueden ayudar a dar un toque distinto a las pesadas y encorsetadas reuniones familiares que se avecinan.

Para comenzar, nada mejor que un villancico de lo más clásico adaptado a los ritmos urbanos nigerianos. Loud Urban Choir mezcla la tradición coral con sonidos modernos, como afrobeats , afro-pop o soul y gospel. Para estas fechas, ha sacado un álbum titulado Christmas Reimagined en el que versiona seis clásicos navideños. Es el caso de Drummer Boy, el famoso Tamborilero que durante generaciones ha martirizado a tantos niños.

El ghanés Abochi se rebela contra la corriente mayoritaria y propone festejar la Navidad desde una perspectiva africana: “No se trata de reproducir la Navidad europea caracterizada por el invierno, sino una bañada de ritmos africanos, un ambiente cálido, comunidad y tradición”. Es lo que expresa en su tema Christmas in Africa, donde afirma que “la Navidad en África es lo mejor”. Se trata de un sencillo extraído del álbum Okaysions, que ha publicado este mismo año. Un trabajo donde presenta varias canciones que ayudan a celebrar diversas ocasiones marcadas en el calendario. En él combina afrobeats y highlife con algunas melodías tradicionales.

En Uganda Pallaso ha lanzado también un tema propio de estas fechas, Christmas Season. El artista ha declarado que su intención con este sencillo es capturar el espíritu festivo e intentar transmitir sensaciones de unión, gratitud, amor familiar y celebración. Y lo hace como mejor sabe: echando mano de ritmos de dancehall con influencias africanas y elementos de afrobeats y afropop.

También el bongo flava tiene su propio tema navideño. Christmas está cantado en inglés y suajili por Rayvanny. En esta ocasión, el artista tanzano mezcla este estilo característico de su país con elementos de amapiano y un toque de afrobeats.

Algunas de las voces más conocidas de Nigeria, como D’Banj, Falz y Waje se unieron para participar en un tema que también celebra la Navidad con ritmos propios del país. El sencillo, titulado Everybody Loves Christmas, busca crear un himno para estas fechas. En el vídeo que lo acompaña participan muchos actores conocidos de Nollywood. Esto ha contribuido, además, a su popularidad.

La gran dama de la música nigeriana, Yemi Alade, tampoco podía faltar a esta cita. Su sencillo Merry Christmas O! rezuma esa mezcla de afrobeats y afropop que es característica de la artista. Es un tema que recurre a los tópicos de esta estación del año: unidad, generosidad, compartir con familiares y amigos, y ayudar a quienes lo necesitan. Nada nuevo, aunque, eso sí, con ritmo distinto.