‘Bongo flava’ o cómo la música tanzana en suajili pide paso

La música tanzana ha conquistado las listas de éxito no solo del continente africano, sino también de muchas otras partes del planeta. No cabe duda de que Diamond Platnumz es el actual rey del estilo más característico de Tanzania, conocido como bongo flava, y que él ha sido clave en la expansión de este ritmo. Pero hay muchos más artistas que dominan este género y le imprimen su propia huella; además, algunos de ellos empiezan a cuestionar ese reinado.

El bongo flava se desarrolló en la década de 1990 a partir del hip hop estadounidense que al llegar a Tanzania se fundió con estilos tradicionales de la zona como el taarab y el dansi. Luego se sumarían otras influencias provenientes del reggae, R&B y también del afrobeat. Un cóctel que no cabe duda que ha generado un estilo muy peculiar e inconfundible. Una de las principales características de este género es que las letras están cantadas en suajili, aunque en la actualidad algunos artistas han comenzado a introducir el inglés. Dar es Salaam es la ciudad donde nació y a donde peregrinan la mayoría de fieles, devotos y promotores. Desde allí se expandió al resto del país, para luego llegar a Kenia, Uganda, Burundi o Ruanda antes de empezar a viajar más allá del este de África. La discográfica Wasafi Classic Baby (WCB o WCB Wasafi), propiedad de Diamond Platnumz, es en gran parte responsable de este reciente éxito.

Los temas que hoy aparecen en esta selección, todos ellos representantes del bongo flava que en la actualidad se hace en Tanzania, son los que más han sonado durante el pasado mes de febrero en las listas de éxito tanzanas. Además, sirven como muestra de las distintas evoluciones que este género está experimentando.

No cabe duda de que la actual gran dama del bongo flava es Zuchu, una cantante y compositora que ha crecido a la sombra de Platnumz hasta casi disputarle el escenario. Es hija de Khadija Kopa, una de las voces más importantes del taarab. Ambas colaboran juntas en el tema Mauzauza, que aparece en el primer álbum de la artista, I am Zuchu, que se publicó en abril de 2020. El último sencillo de este trabajo es Sukari. Una canción que habla de que el amor es tan dulce como el azúcar (sukari, en suajili) y que por eso nunca te cansas de él. Una comparación que no siempre funciona, porque hay muchas personas a las que no le gusta el dulce y también tienen derecho a enamorarse.

Otra mujer que se ha ganado un puesto en este palmarés es Nandy, nacida en Moshi, a los pies del Kilimanjaro. Destacó en el coro de su iglesia desde muy joven y más tarde, cuando llegó a Dar es Salaam para estudiar en la universidad, decidió dar el salto y dedicarse de lleno a la música. Recientemente, ha aprovechado la visita de Koffi Olomide al país para grabar un tema con el gran icono del soukous. El congoleño llegó a Tanzania invitado por Diamond Platnumz y juntos escribieron e interpretaron un tema que, en la actualidad, se escucha hasta la saciedad por todo el continente: Waah!. Ella no ha querido ser menos y le ha convencido para grabar junto a ella Leo Leo.

Otro de los pupilos de Diamond Platnumz que ha empezado a volar alto, es Rayvanny. Su carrera realmente despegó en 2017 cuando publicó su mayor éxito hasta el momento, Kwetu. Pero ya desde mucho antes, desde que estaba en el instituto, había decidido que se iba a dedicar a la música. Este mes de febrero ha conseguido colar varios temas entre los más escuchados en el país. El que más alto ha llegado, por el momento, es una colaboración con Jux otro artista que en plena adolescencia lo dejó todo para seguir el sueño de vivir de lo que más le gusta, y lo ha conseguido. El tema se titula Lala.

Hasta Sudáfrica se ha ido Alikiba para grabar el vídeo de su nuevo sencillo, Infidèle. Este compositor, cantante y futbolista es también el dueño de la discográfica King Music Lebel, la gran competencia del imperio creado por WCB Wasafi. La competición es positiva, aunque hasta el momento, la segunda parece llevar la delantera.

Kiuno es otro de los temas que Rayvanny ha conseguido colar en las listas de éxitos durante el pasado mes.

Y como no hay dos sin tres, la colaboración de Rayvanny con Mbosso y Weasel también está ahí. El tema se titula Zuena.

Es posible que Harmonize sea el pupilo favorito de Diamond; por eso, quizás se permite cantar en inglés y virar hacia el afropop en su tema All night en el que colabora Anjella, una nueva voz del panorama musical tanzano que aprovecha esta ocasión que le ofrece un artista más consagrado que ella para dar un gran salto en su carreta.

Rayvanny, como está que se sale, no ha podido privarse de una colaboración con Zuchu. Los dos dan lo mejor de sí mismos en el tema Number One. Una composición que promete escalar muchos puestos en las próximas semanas. Pero el chico, que parece muy inquieto y apunta alto, no ha perdido la ocasión de hacer un remix de este mismo éxito con la estadounidense Enisa; una forma de abrirse a nuevos mercados. No hay que desaprovechar las ocasiones que se presentan.

