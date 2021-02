Lo último del nigeriano Mr. Eazi

Mr. Eazi, una de las voces más potentes del afropop, ha desvelado que el próximo 19 de febrero presentará un nuevo EP, que lleva por nombre Something Else. De este modo, el artista nigeriano, que vive en Accra (Ghana), desde hace años, pone colofón a un año de grandes éxitos tanto en el campo musical como en el de los negocios.

Además de aparece en la portada de Billboard (la revista especializada en la industria musical más influyente), ha ampliado su iniciativa emPawa Africa, un programa de incubación de talentos que financia y orienta a músicos africanos emergentes del que ya hemos hecho mención anteriormente en estas páginas, y, al mismo tiempo, ha lanzado el Africa Music Fund, un vehículo financiero innovador diseñado para poner capital a disposición de los artistas africanos.

Pero también ha sido un periodo de colaboraciones con otros artistas, lo que le han llevado a lo más alto de las listas de éxitos repetidamente. Entre ellas cabe destacar la que llevó a cabo junto a Major Lezer y Nicki Minaj, Oh my Gawd o la realizada con J Balvin, Lento. Pero quizás, la más poderosa haya sido Nobody, en la que colabora con Dj Neptune y Joeboy, este último uno de los beneficiados de la iniciativa emPawa Africa; un sencillo que ha sido número uno en Nigeria y que ha generado más de 100 millones de reproducciones en todo el mundo.

Mr. Eazi ha sido pionero en muchas cosas, como lo fue en el estilo de música que le define, una evolución del afrobeats o afropop que se conoce como banku y que mezcla el highlife ghanés con acordes más propios de la música nigeriana, a lo que se añaden influencias provenientes del reggae, el R&B o el hip-hop. De ahí el nombre, que hace referencia a un plato típico de la cocina ghanesa que contiene muchos ingredientes diferentes.

The Don es el sencillo adelanto de lo que será el nuevo EP y con el que Mr. Eazi deja intuir algo de lo que se podrá encontrar en él. Un trabajo en el que el artista parece inclinarse hacia el trap, lo que da muestra de la inquietud, agilidad y evolución constante de la música que compone. Un creador que nunca se conforma con lo que tiene y experimenta constantemente con nuevas sensaciones.

Mr. Eazi en una foto promocional de su nuevo trabajo. Ikenna Nwagboso (BANKU MUSIC)

Con motivo del lanzamiento de este nuevo álbum África no es un país ha tenido la ocasión de conversar con Mr. Eazi:

Pregunta: Something Else es el nuevo trabajo de Mr. Eazi, ¿qué quiere transmitir con él? ¿Qué nuevas historias quiere contar al mundo?

Respuesta: El ep sirve como preludio de mi próximo álbum Life is Eazi Vol 3 (no estoy seguro de cuándo saldrá). Quiero transmitir la alegría de encontrar confianza en uno mismo y también vibraciones premium de afrodance.

P.¿Cómo ha evolucionado su música desde que en 2013 publicase la Mixtape About to blow?

R. Mi música ha seguido evolucionando debido a mi espíritu nómada. Así que en todo momento creo música en función de dónde me encuentro en el mundo. Basta echar un vistazo a los últimos dos años en los que me he adentrado en el afrolatino con J Balvin para, luego, crear un éxito de dancehall con Nicki Minaj y Major Lazer en 2020.

El secreto está en nuestra percusión

P. En los últimos años, la música nigeriana ha conquistado las listas de éxito de todo el mundo, Mr. Eazi no es ajeno a este éxito, con sus creaciones ha sido una de los grandes impulsores de la internacionalización del afrobeats, ¿qué tiene la música nigeriana que la hace tan poderosa? ¿Por qué hace bailar a todo el mundo independientemente del país en el que se encuentre?

R. Este fenómeno tiene mucho que ver con nuestra cultura y tradiciones. La música siempre se utilizó para enviar mensajes a los miembros de la comunidad e, igualmente, se utilizó como un medio para comunicarse con los espíritus y los dioses. Creo que el secreto está en nuestra percusión, la forma en que manejamos los tambores. Cuando los escuchas, no puedes resistirte al ritmo y no puedes dejar de mover tu cuerpo.

P. También en la mayoría de los países de África, es cada vez más frecuente escuchar la música proveniente de otras partes del continente. Puedes estar en un bar de Cotonú y escuchar a Diamond Platnumz y Koffi Olomide y a continuación a Davido y luego a Sidiki Diabate, por ejemplo, ¿puede la música africana ayudar a romper las fronteras geográficas y lingüísticas y ayudar a promover el sueño del panafricanismo?

R. La música es el idioma universal más grande del mundo, por lo que realmente no sorprende que tenga el mismo efecto en personas de diferentes orígenes. La música africana ya está rompiendo esas barreras, especialmente, gracias a una mayor penetración de Internet. Los fans siempre investigan para averiguar más sobre los países de sus artistas favoritos, por lo que aprenden mucho y también hacen nuevos amigos de estos países.

P. emPawa Africa es una iniciativa que forma y ofrece oportunidades a nuevos artistas africanos. Algunos de ellos, como Joeboy o Xenia Manasseh (la única colaboración que aparece en Something Else) ya se van abriendo hueco en el panorama musical, ¿de dónde surge esta iniciativa? ¿Cuál es su futuro?

R. emPawa es una iniciativa que creé con una simple misión: ayudar a los nuevos artistas a alcanzar su máximo potencial musicalmente dotándolos de los conocimientos y la financiación necesarios para hacerlo. Es algo que desearía que alguien hubiera creado cuando yo comencé a hacer música. El futuro pasa por continuar construyendo una infraestructura y un ecosistema sólidos para los creativos africanos

P. Para terminar, ¿cuáles son los próximos proyectos de Mr. Eazi?

Estamos trabajando en el African Music Fund que apoyará a los artistas emergentes y existentes en el continente. Actualmente sigo en Ghana intentando encontrar nuevos chakras y creando mi próximo proyecto. Zaga Dat (eso es todo, en pidgin).

Puedes seguir ÁFRICA NO ES UN PAÍS en Twitter y Facebook.