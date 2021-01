Los últimos estertores musicales de 2020

Parece que después del tiempo tan difícil vivido en todo el mundo, los artistas africanos también se dejaron llevar por la euforia que imponía el ambiente navideño. Así entraron en una vorágine de colaboraciones entre ellos, donde, entre otras muchas cosas, fusionaron ritmos de distintas orillas del Atlántico, cruzaron fronteras y aprovecharon los momentos finales del 2020 para mostrar todo eso al mundo a través del lanzamiento de nuevos temas llenos de optimismo, ganas de vivir y, sobre todo, mucho amor. Esta es una pequeña selección de alguna de esas novedades que llenaron las últimas horas del año pasado. Además, se convierte en una oportunidad que nos permite escuchar junto a artistas consagrados y ya habituales en estas líneas, a otros que empiezan a despuntar y que aparecen en esta sección por primera vez.

Es posible que Rema Namakula sea una de las voces femeninas más potentes de Uganda. Su último tema se titula This Is Love y en él cuenta con la colaboración del artistas ruandés The Ben.

Tiwa Savage, una de las grandes damas del afrobeat nigeriano, ha presentado el vídeo de su creación Park Well. Un tema lleno de insinuaciones en el que colabora otro de los grandes nombres de este estilo, Davido. La unión de los dos no podía tener otro resultado que un gran éxito.

Omah Lay se está ganando un puesto destacado en el competitivo mundo de la escena nigeriana. Él también tiene un nuevo vídeo para su tema Godly extraído de su primer álbum What Have We Done. Se trata de una composición en la que pone toda su vida en manos de dios.

El siguiente tema combina Nigeria con Colombia, un experimento de Mr Eazi que cuenta con la colaboración de J Balvin. Dos grandes en sus respectivas esferas. Afrobeat y reguetón; inglés, yoruba y castellano, fusionados en un sencillo titulado Lento. El vídeo está rodado entre Londres y Medellín.

Un Coup es un sencillo en el que se unen Fally Ipupa y Dadju. No es la primera vez que los dos artistas congoleños colaboran. En ocasiones anteriores experimentaron con estilos diferentes, pero en esta ocasión se impone el criterio del primero y su renovación de la rumba tradicional congoleña

Dos de los músicos más conocidos de Ghana también han decidido unir fuerzas en un tema titulado Cold. Se trata de Joey B y Sarkodie, dos nombres que no necesitan mucha más presentación

Kwesi Arthur es ghanés, Joeboy nigeriano. Siguiendo la estela de lo que han dejado a lo largo del años pasado otros artistas de los dos países, ambos colaboran en el sencillo Baajo.

La compositora, cantante y presentadora nigeriana Teni también tiene un nuevo sencillo con el que quiere levantar el ánimo a todos los que se sienten deprimidos. Se titula Jo.

Afropop es como Mayorkun define su estilo. Durante 2020 ha publicado cuatro sencillos, incluida una colaboración con Davido. El último de ellos es el que tenemos aquí: Your Body.

Magbe es una de las pistas del álbum Algbe del nigeriano Qdot. Se trata de una colaboración del artista con el autodenominado rey del afrodancehall, Patoranking. Un tema ideal para bailar.

Para Zinoleesky, 2020 está lleno de éxitos. Sobre todo, ha sido el año de su estreno musical en la primera división de la música nigerina. Para celebrarlo lanzó un último sencillo poco antes del fin de año: Kilofeshe, en el que afirma que no son las cosas ordinarias las que le mueven.

Bajamos un poco el ritmo para relajarnos algo antes de poner el punto final a esta selección. Lo hacemos con el artista caboverdiano, que ahora vive en Lisboa, BigZ Patronato y su tema Lágrimas extraído del álbum Lembra de mi.

