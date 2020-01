Distopías y ritmos del Sur para las tardes frías

El frío, la lluvia y la nieve obligan a aferrarse a los paraísos quiméricos recreados en los sueños más personales. Más tarde, la realidad se impone y nos sorprendemos acurrucados frente al radiador. Sin embargo, la música, aunque venga cargada de reivindicaciones, siempre ayuda a mantener viva la esperanza de cambio, aunque solo sea de estación para que finalmente brille el sol. Mientras tanto, acoplamos nuestro destino al girar quejumbroso de la rueda del eterno retorno y volvemos a llenar de novedades musicales este rincón de África en pleno hemisferio norte.

Hoy desplegamos una selección de temas llegados desde distintos países del continente. Un mosaico de ritmos y estilos diversos, con mucha fusión, algo de colaboración panafricanista, bastante reivindicación y, sobre todo, mucho amor por África.

Pamela Badjogo empieza el nuevo año con mucha fuerza. Hace poco presentaba el vídeo del sencillo Ngoka como adelanto del que será su segundo álbum, Kaba, que verá la luz la próxima primavera. Atravesado por tonos de blues, la togolesa añade a este tema influencias de otros estilos como el jazz o el afrobeat. Además, lo acompaña de flautas fulas o peul, un instrumento que le recuerda los 10 años que vivió en Malí, donde trabajó como corista de grandes nombres musicales como Salif Keita, Oumou Sangaré o Check Tidiane Seck.

Ngoka se puede traducir por ¿Qué piensas hacer?, una pregunta con la que Badjogo cuestiona a las mujeres sobre sus derechos y a los hombres sobre su relación y respeto hacia ellos. El vídeo es muy significativo y tiene ciertos tintes que nos dejan un pequeño regusto a Tarantino.

La cantante y compositora senegalesa Marieme ha presentado una versión acústica del que quizás fuera el tema más potente de su primer trabajo. Be the Change apareció en el álbum que portaba el nombre de la artista. Se trata de una canción que habla de la responsabilidad que cada uno debe asumir sobre sus propias acciones y la necesidad de implicarse. En esta ocasión está acompañada de la guitarrista Melanie Faye, nacida en Estados Unidos y cuya música se hizo viral tras tocar en Instagram en 2017.

El incombustible Tiken Jah Fakoly declara, una vez más, su amor a África con su último sencillo We love Africa, que viene acompañado de un vídeo muy potente. El tema procede de su décimo LP, Le monde est chaud, que fue grabado en Abiyán, corazón económico y cultural de Costa de Marfil. Lo que supuso el regreso del artista a su tierra natal. En él desmenuza algunos de los retos del continente africano: el cambio climático, la migración, el expolio… y en medio a todo eso aparece este tema que es una especie de himno que remarca el orgullo de ser africano y llama a la unión de todo el continente para defender su riqueza.

Si hay algo que caracteriza a Pongo es su empeño por renovar el kuduro, algo en lo que están empeñados algunos de los músicos angoleños que residen en Portugal, principalmente en Lisboa. Pero, en esta ocasión, la artista ha decidido dar un salto en su carrera y otear otros horizontes. Por eso, experimenta con ritmos latinos y canta en castellano en su sencillo Canto, un buen anticipo del que será su próximo EP, Uwa, que ha anunciado para el 7 de febrero.

La compositora y cantante Niniola también presentó el vídeo de su último sencillo, Omo Rapala, a finales de diciembre. La nigeriana, autoproclamada reina del afrohouse, se ha rodeado de los mejores productores y directores para este trabajo que está rodado en diferentes escenarios de Lagos. Se trata de un tema que intenta resaltar la voz dulce de la artista al mismo tiempo que la armoniza con un ritmo digno de ser bailado.

No cabe duda de que Joeboy es el chico de moda. Su primer álbum, Love and Light, que vio la luz el pasado mes de noviembre, se ha convertido en un hacedor de éxitos: cada uno de sus sencillos llega, inmediatamente, a lo más alto de las listas musicales. A los dos primeros publicados, Baby y Beginning, le sigue, ahora, All for you cuyo vídeo acaba de presentar. Esta canción habla de una chica que está metida en una relación plagada de violencia y al final consigue romper con ella e irse con el chico que realmente la respeta y ama. En el vídeo podemos ver al artista nigeriano peleando por su amor.

Cada vez son más los músicos de distintos países que colaboran entre ellos. El año pasado ya nos ofreció algunas casos espectaculares. La tendencia continúa. Es lo que sucede con el remix de My way, un tema del rapero camerunés Stanley Enow que se convirtió en uno de los más escuchados en su país el año pasado. Ahora, en esta nueva versión ha añadido al rey del bongo flava, el tanzano Diamond Platnumz y a la estrella marfileña del coupé decalé Ariel Sheny. Bonito gesto para escenificar el mensaje de paz y unidad alrededor de África que la canción quiere transmitir a golpe de afrobeat. No sabemos si es por ello o por los artistas que colaboran, pero en menos de 24 horas la canción registró más de 500.000 reproducciones en YouTube.

