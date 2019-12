Temas musicales de África que nos han gustado en 2019

Son muchos y muy buenos los temas musicales que durante 2019 han compuesto los artistas africanos. El año que termina también se ha caracterizado, entre otras cosas, por la gran cantidad de músicos procedentes del continente que han continuado a triunfar en la escena internacional. Otro de los rasgos destacables de los últimos 12 meses es la gran cantidad de colaboraciones realizadas entre estrellas procedentes de distintos países, en un intento de romper fronteras. No cabe duda de que este año ha sido espectacular para la música africana, aunque no exento de tragedias como la que supuso la muerte de Dj Arafat, por ejemplo. El espacio disponible impone restricciones, por eso aquí ofrecemos una lista nada exhaustiva y muy personal de los éxitos musicales que más han llamado nuestra atención estos últimos meses.

El 26 de julio, el nigeriano Burna Boy lanzó su cuarto álbum de estudio, African Giant. Un trabajo que ha recibido numerosos elogios y nominaciones en los Premios BET, Headies, MTV Europe Music Awards (EMA) y Soundcity MVP Awards. También fue nominado para un Grammy. Sabremos si lo gana en la ceremonia que se celebrará en 2020 en Los Ángeles. El primer single de este disco fue Gbona que ya lleva casi 30 millones de visualizaciones en YouTube.

Una de las reinas del afrobeat, Tiwa Savage, presentó en septiembre el sencillo 49-99, como anticipo de su nuevo álbum, The Shift Album. La nigeriana ha tenido un gran año tras firmar en mayo un contrato con Universal Music Group (UMG), de California, para promocionar su música en los más de 60 países donde opera la productora y distribuidora.

La maliense, residente en Francia, Aya Nakamura, ha conseguido colocar tres singles en las listas de éxito durante 2019: Pookie, The Dowry y Soldier. Además, en octubre se alzó con el Best Female West Africa Award de los African Muzik Magazine Awards and Music Festival (AFIMMA). A nosotros, el que más nos gusta es el primero de los tres temas mencionados.

La ugandesa Sheebah también atraviesa fronteras. En los últimos meses ha colaborado con distintos artistas africanos para promocionar la música de su país. Parece que ha conseguido su objetivo, sobre todo con un tema que lanzó en septiembre junto al nigeriano Orezi y que nos tiene locos, Sweet Sensation.

Sho Madjozi también ha tenido un año cargado de premios y reconocimientos. Pero sin duda el gran éxito de la rapera sudafricana ha sido el tema John Cena, inspirado en el luchador profesional y rapero.

El segundo álbum individual del sudafricano Samthing Soweto, Isphithiphithi, ha batido récords desde que se presentó en público el 20 de septiembre. En él hay varias colaboraciones con otros artistas, como sucede con Akulaleki, el tema que tanto nos gusta y en el que aparecen grandes nombres de la música sudafricana como Sha Sha, Dj Maphorisa y Kabza De Small.

El dúo caboverdiano Supa Squad suele componer, principalmente, reggae y dancehall, pero de vez en cuando le da por el kuduro. Además, parece estar inmerso en una batalla por la renovación de este género que nació en Angola. Así lo ha mostrado este año con dos sencillos Ave María y Aleluia. Aquí tenemos este último tema en el que cuentan con la colaboración de Apollo G y Elji Beatzkilla.

Algo que posiblemente no llegue a las grandes listas de éxito, pero que a nosotros nos transmite muy buenas sensaciones, es el tema Pas de Bêtises 2.0 de Queen Fumi y Familyzik. Tanto ella como el cuarteto que la acompaña vienen de Cotonú, en Benín. Juntos recuperan el soukou o rumba congolesa para esta colaboración.

Si de colaboraciones se trata quizás ninguna como la de los tanzanos Diamond Platnumz (¿qué sería de una lista como esta sin él?) y Harnonize con Burna Boy en Kainama.

Una artista que nunca nos defrauda es la tanzana Vanessa Mdee. Este año se ha unido a Distruction Boyz, Dj Tira y Prince Bulo en su sencillo That’s for me. Tema que nos sirve para poner un punto y seguido a esta fiesta.

Son muchas más las composiciones que nos han hecho vibrar durante este 2019 que está a punto de finalizar y damos gracias por ello a la cada vez más potente industria musical que se desarrolla en varios países de África y a las redes sociales que nos permiten acceder a ella. La lista sigue abierta y desesosa de recibir las preferencias de cada uno de los lectores.

