Una playa que vomita ropa usada, cooperantes con complejo de “salvador blanco” y el mapa de África corregido: 12 reportajes para entender un mundo en crisis
Estas son algunas de las grandes historias publicadas en Planeta Futuro en 2025, con la mirada puesta en el Sur Global
Guerras olvidadas, recortes de ayuda, emergencia climática y retrocesos en derechos han marcado un año especialmente duro para millones de personas en el Sur Global. En Planeta Futuro también ha sido un momento de cuestionar las inercias del desarrollo y de centrarnos en quienes viven en primera persona las consecuencias de las crisis. Estas 12 de las historias que nos han marcado este año en Planeta Futuro:
1. El viaje del pantalón que tiramos: el negocio de la ropa usada
Durante casi un año, Planeta Futuro siguió el rastro de 15 prendas geolocalizadas y pudo comprobar el coste ambiental y social del consumo masivo de moda barata. En las playas de Acra, la marea vomitaba ropa vieja o “ropa de hombre blanco muerto”, como la han bautizado en el Sur Global. Aunque Ghana es un caso extremo, otros países como Pakistán, Kenia o Marruecos son el último eslabón de un sistema de hiperproducción de ropa barata y de consumo desaforado de prendas que nos ponemos una vez, o ninguna. Este reportaje, galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales, desmenuza el complejo e imperfecto sistema de reciclaje de textiles y demuestra cómo el simple gesto de depositar una prenda en un contenedor de ropa puede alimentar redes comerciales opacas y dejar a su paso una huella de carbono kilométrica.
2. Adiós al salvador blanco: descolonizar la ayuda al desarrollo
En plena oleada de recortes, y con el cierre de USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos y el mayor donante de mundo, como telón de fondo, este especial explora cómo el modelo clásico de cooperación internacional sigue reproduciendo relaciones desiguales de poder, lo que obliga a repensar un sector que acumula críticas y que está abocado a una transformación profunda. Desde el Sur Global, organizaciones y activistas reclaman dejar atrás el paternalismo y repensar quién decide la forma y el destino de la ayuda.
3. Dentro de la cárcel de Ghana: hacinamiento, enfermedad y abandono
El padre de los presos y uno de los guardas de alto rango, adelantándose a cualquier pregunta, da la orden. De los reclusos sentados en el suelo, 11 se tumban, intercalando pies y cabezas. Es la manera en que 60 seres humanos logran acostarse en los mal contados 35 metros cuadrados disponibles de una de las celdas de la Prisión Central de Kumasi (Ghana). Otros compañeros los miran, en silencio, desde las literas de triple altura. La gran mayoría estuvo así años antes de poder tener uno de los 30 lechos. “Te duele todo, no te puedes mover en toda la noche”, explica uno de los reclusos, que, como el resto, está obligado a un roce continuo que asusta por la propagación de enfermedades. El hacinamiento de esta prisión la convierte en un laboratorio en el abordaje de las enfermedades tropicales desatendidas. La falta de espacio y la humedad es un perfecto caldo de cultivo para el contagio de la tuberculosis, el sarampión o la sarna, que los presos contagian a su vez cuando salen del penal.
4. La tormenta perfecta que asfixia al Sur Global
Cuando el salario de un funcionario de un país africano, pongamos Kenia, se congela, su merma salarial acaba en la cuenta de un banco a miles de kilómetros o de un Gobierno extranjero, en concepto del pago de la deuda. Y cuando un país, pongamos Ghana, no puede contratar enfermeras porque su presupuesto de Sanidad es raquítico, la causa también hay que buscarla en buena medida fuera. Son apenas dos ejemplos reales de la tormenta perfecta que asfixia de deuda al Sur Global. La combinación de una deuda impagable, reducción de la ayuda internacional y efectos cada vez más severos del cambio climático está empujando a muchos países al límite. Este reportaje, publicado con motivo de la la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas celebrada el pasado verano en Sevilla, muestra cómo estas crisis se superponen y multiplican sus efectos sobre las poblaciones más vulnerables.
5. Kenia, la generación perdida
Desde junio de 2024, decenas de jóvenes kenianos han sido detenidos, heridos o desaparecidos tras participar en protestas, tanto en las calles como en las redes sociales, contra las reformas fiscales impulsadas por el Gobierno de William Ruto. Este reportaje explora el caso de Kenia, un laboratorio de lo que puede suceder en otros países de África, asfixiados por el sobreendeudamiento público. Las protestas masivas contra las políticas fiscales, la violencia policial y la exigencia de rendición de cuentas anticipan tensiones similares en países que, como Kenia, destinan una parte mayor de sus ingresos al pago de la deuda
6. “Hola, soy Ahmed, desde Gaza”
Cinco días en cinco vídeos que narran la vida cotidiana en la Franja. Un camarógrafo palestino relata en primera persona la escasez de alimentos y de agua, los desplazamientos forzados y el sufrimiento y el miedo de los habitantes de este territorio palestino bombardeado y devastado por el ejército israelí durante más de dos años.
7. Los mapas no son dibujos inocentes: África exige otra cartografía
Este trabajo recorre el debate sobre la representación de África en los mapas del mundo. La reducción visual de su tamaño no es neutra: responde a una herencia colonial que sigue influyendo en la manera en que el continente es percibido y tratado en el orden global.
8. La lucha contra el sida, en peligro
La batalla contra el VIH se encuentra en un punto de inflexión: la ciencia ha puesto al alcance de la humanidad herramientas capaces de cambiar el curso de la epidemia, pero las decisiones políticas, que han dejado sin fondos programas de lucha contra el virus en decenas de países, amenazan con desandar lo logrado. Si nada cambia y no se revierten los recortes, ONUSida alerta de que en 2029 puede haber 6,6 millones de infecciones adicionales y 4,2 millones más de muertes relacionadas con la enfermedad. A través de datos y gráficos, este análisis explica cómo la caída de la financiación internacional pone en riesgo décadas de avances en la lucha contra el VIH, especialmente en los países con sistemas sanitarios más frágiles.
9. La huida de Mohammed del asedio de El Fasher
El excepcional testimonio de Mohamed Usman Hassan, testigo directo de cómo la capital de Darfur Norte se transformó en un infierno inhabitable, nos habla del hambre, la violencia y la desesperación que han sufrido sus ciudadanos como consecuencia del asedio al que sometieron la ciudad las fuerzas paramilitares de Sudán, enfrentadas con el ejército regular desde abril de 2023. Su fuga desesperada sirvió para describir una guerra silenciada que obliga a las familias a estrategias límite para no morir de hambre o sed.
10. Viaje al interior de Diourbel, una de las regiones más afectadas por la malaria en Senegal
Un niño cruza un camino convertido en un río en la ciudad senegalesa de Diourbel. En época seca, ese lugar suele ser una vía sin pavimentar, pero el terreno, de varios centenares de metros, está inundado desde agosto. Durante el día, se ven algunos mosquitos revoloteando sobre el agua estancada. Por la noche, el número se multiplica y, entre la nube de insectos, se esconden los de la especie Anopheles, que propagan la malaria, la enfermedad más mortal del mundo transmitida por un mosquito. Las autoridades sanitarias habían conseguido contener la enfermedad con mosquiteras, insecticida y una red de trabajadores comunitarios. Pero los recortes de ayuda internacional ponen en riesgo la gestión sanitaria.
11. La infancia perdida en el bosque de los niños soldado
Nadine, de 19 años, tenía 15 años cuando los rebeldes se la llevaron. Lo cuenta, ya en libertad, sentada en la puerta de su casa de adobe en la aldea de Ndow-Kota, en República Centroafricana, mientras amamanta a su bebé de un año, un hijo concebido dentro del grupo armado. Este reportaje documenta el reclutamiento de menores por grupos armados, la violencia que sufren, especialmente las niñas, y los retos a los que se enfrentan tras su liberación.
12. “Intenté suicidarme para no ser lapidada”: radiografía de la persecución de los talibanes contra las mujeres
“Pagué un precio muy alto por participar en manifestaciones en defensa de los derechos de las mujeres cuando los talibanes tomaron Kabul, el 15 de agosto de 2021. Meses después, unos 10 talibanes rodearon mi coche. Golpearon a mi cuñado, se llevaron a mi sobrino de 10 años. A mí me arrastraron fuera del coche y me pegaron con sus AK-47 y con pistolas eléctricas. Me cubrieron los ojos, me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que, si me movía, me matarían. Después, me encerraron”. La mujer que habla es la testigo número 22 de la sesión especial que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) celebró en octubre en Madrid para documentar el apartheid de género impuesto por los talibanes desde su regreso al poder el 15 de agosto de 2021. La sentencia posterior, que no es vinculante, concluyó que las autoridades de facto son responsables de crímenes contra la humanidad, incluida la persecución por motivos de género. Este reportaje analiza cómo se construye la acusación contra el régimen talibán por su persecución sistemática contra las mujeres.
