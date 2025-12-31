Una playa que vomita ropa usada, cooperantes con complejo de “salvador blanco” y el mapa de África corregido: 12 reportajes para entender un mundo en crisis

Estas son algunas de las grandes historias publicadas en Planeta Futuro en 2025, con la mirada puesta en el Sur Global

Guerras olvidadas, recortes de ayuda, emergencia climática y retrocesos en derechos han marcado un año especialmente duro para millones de personas en el Sur Global. En Planeta Futuro también ha sido un momento de cuestionar las inercias del desarrollo y de centrarnos en quienes viven en primera persona las consecuencias de las crisis. Estas 12 de las historias que nos han marcado este año en Planeta Futuro:

Unos pantalones beige fabricados en China fueron depositados el pasado abril en un contenedor de Cáritas de Palencia y salieron de España por el puerto de Valencia. Pasaron por Italia, por Abu Dhabi, por India y por Mozambique. Ahora se encuentran a las afueras de Johanesburgo. Contactamos con Mervin Canham, un sudafricano que posee una tienda de ropa de segunda mano, para que fuera hasta el lugar indicado en los geolocalizadores y encontró una tienda de matrículas de coches y de letreros publicitarios en la zona industrial Roodepoort. Su dueña le mostró unas cajas de ropa usada que había heredado de una persona fallecida, donde presuntamente se encontraría el pantalón. Sumando las distancias en línea recta, esta prenda ha recorrido al menos 17.000 kilómetros, sin contar la distancia entre China, donde fue fabricada, y Madrid. Moeh Atitar Una torerita negra hecha en Marruecos se tiró en Madrid, en un contenedor de H&M en el centro comercial Isla azul. Después pasó por Países Bajos y terminó en Reino Unido. El 20 de diciembre aparece en la localidad de Ossett, concretamente en Edward Clay Woods, unos fabricantes de fieltro y otros materiales que usan tejidos reciclados. Moeh Atitar Un abrigo rojo depositado en Guadalajara acabó en el circuito irregular de venta de ropa usada en Marruecos tras pasar por Murcia, Cádiz, cruzar el paso del Estrecho vía Algeciras y acabar en Nador. Moeh Atitar Un pantalón de pijama de Minnie Mouse fabricado en China fue depositado el pasado abril en un contendedor de Cáritas en Valladolid. Pasó por Madrid y voló a Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra en el almacén de The Cloth, un gigante de la compraventa de ropa usada que asegura que gestiona y clasifica 1.200 toneladas de ropa al mes. Moeh Atitar Unos vaqueros azules claros rasgados hechos en Turquía se tiraron en un contenedor de Koopera, una empresa de innovación social y ambiental en San Sebastián. Meses después, llegaron a Emiratos Árabes Unidos y desde allí fueron transportados hasta un puerto de Ghana. Viajaron hasta la vecina Costa de Marfil, donde se encuentran a las afueras de la capital, en una zona industrial. Moeh Atitar Una gabardina beige fabricada en Portugal fue depositada en un contenedor en Sevilla. Viajó hasta Granada capital, donde pasó por una tienda de Humana, y desapareció el 23 de noviembre en una casa de una urbanización con piscina en Híjar, a las afueras de la ciudad andaluza. Moeh Atitar Un pantalón verde fabricado en Marruecos fue depositado en un contenedor en Barcelona. Tras quedarse varios días en una nave industrial a las afueras de la ciudad, a finales de abril emite su última señal en el municipio de Els Hostalets de Pierola (Barcelona), en un descampado junto a una planta de gestión de residuos. Moeh Atitar Un peto negro de niño para esquiar, fabricado en China, se depositó en un contenedor en Valencia. No ha llegado a salir de esta provincia: se encuentra en un polígono industrial en Quart de Poblet, en una nave de Rastrell, una asociación sin ánimo de lucro que procesa ropa usada, informa Andrés Herrero Gutiérrez. Moeh Atitar Un abrigo marrón fabricado en China se depositó en Valencia. Tampoco se movió de la provincia. El pasado 24 de junio emitió su última señal desde una calle del centro, cerca de una parroquia, a la que llegó justo ese día. Moeh Atitar Un jersey azul se arrojó a un contenedor de Cáritas de Toledo, el 10 de abril. Cinco días después, llegó al polígono madrileño de la Atayuela. Y desde allí viajó a Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos. Moeh Atitar Unos vaqueros negros fabricados en Turquía se depositaron en un contenedor de ropa del Ayuntamiento de Madrid. Dieron su última señal el pasado junio, junto a una nave de un polígono industrial en Pinto (Madrid). Moeh Atitar Una sudadera marrón, depositada en un contenedor de una tienda de Zara, en el centro comercial Isla Azul de Madrid, llegó el pasado mayo al polígono industrial de la Atayuela, a una nave de Moda re-, que gestiona Cáritas. Sigue dando señal desde el mismo lugar. Moeh Atitar Unos vaqueros azules que se arrojaron a un contenedor de Málaga llegaron entre el 7 y el 8 de mayo a la nave de un mayorista textil, ATRATEX, en Onil (Alicante). Desde entonces siguen allí. Moeh Atitar Esta cazadora beige, hecha en Indonesia, se dejó en un contenedor de Palma el pasado abril. Pocos días después, llegó a una nave industrial de la isla, Euroreciclaje Balear. De allí, viajó hasta una nave industrial de Loriguilla, en Valencia, donde dio su última señal el 24 de mayo. El 7 de agosto, reapareció en Karachi, Pakistán, en una zona de naves industriales. Pocos días después, fue llevada al barrio de Sher Shah, una zona de la ciudad con mucha industria de reciclaje. Mandó su última señal en septiembre. Moeh Atitar Un abrigo negro de paño, fabricado en China, fue depositado en un contenedor de ropa de Valencia el pasado abril. Poco después, fue trasladado hasta un polígono industrial de Beniparrel, en la misma provincia. El pasado enero se movió hasta Montaverner, también en Valencia. El ‘airtag’ lo sitúa en un polígono industrial, en un recinto vallado al aire libre en mitad de un montón de fardos de ropa. Moeh Atitar

Durante casi un año, Planeta Futuro siguió el rastro de 15 prendas geolocalizadas y pudo comprobar el coste ambiental y social del consumo masivo de moda barata. En las playas de Acra, la marea vomitaba ropa vieja o “ropa de hombre blanco muerto”, como la han bautizado en el Sur Global. Aunque Ghana es un caso extremo, otros países como Pakistán, Kenia o Marruecos son el último eslabón de un sistema de hiperproducción de ropa barata y de consumo desaforado de prendas que nos ponemos una vez, o ninguna. Este reportaje, galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales, desmenuza el complejo e imperfecto sistema de reciclaje de textiles y demuestra cómo el simple gesto de depositar una prenda en un contenedor de ropa puede alimentar redes comerciales opacas y dejar a su paso una huella de carbono kilométrica.

Cinta Arribas

En plena oleada de recortes, y con el cierre de USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos y el mayor donante de mundo, como telón de fondo, este especial explora cómo el modelo clásico de cooperación internacional sigue reproduciendo relaciones desiguales de poder, lo que obliga a repensar un sector que acumula críticas y que está abocado a una transformación profunda. Desde el Sur Global, organizaciones y activistas reclaman dejar atrás el paternalismo y repensar quién decide la forma y el destino de la ayuda.

Inmates are seen inside an overcrowded cell at the Kumasi Central Prison in Kumasi, Ghana. September 23, 2025. ANESVAD/Francis Kokoroko Francis Kokoroko

El padre de los presos y uno de los guardas de alto rango, adelantándose a cualquier pregunta, da la orden. De los reclusos sentados en el suelo, 11 se tumban, intercalando pies y cabezas. Es la manera en que 60 seres humanos logran acostarse en los mal contados 35 metros cuadrados disponibles de una de las celdas de la Prisión Central de Kumasi (Ghana). Otros compañeros los miran, en silencio, desde las literas de triple altura. La gran mayoría estuvo así años antes de poder tener uno de los 30 lechos. “Te duele todo, no te puedes mover en toda la noche”, explica uno de los reclusos, que, como el resto, está obligado a un roce continuo que asusta por la propagación de enfermedades. El hacinamiento de esta prisión la convierte en un laboratorio en el abordaje de las enfermedades tropicales desatendidas. La falta de espacio y la humedad es un perfecto caldo de cultivo para el contagio de la tuberculosis, el sarampión o la sarna, que los presos contagian a su vez cuando salen del penal.

Cuando el salario de un funcionario de un país africano, pongamos Kenia, se congela, su merma salarial acaba en la cuenta de un banco a miles de kilómetros o de un Gobierno extranjero, en concepto del pago de la deuda. Y cuando un país, pongamos Ghana, no puede contratar enfermeras porque su presupuesto de Sanidad es raquítico, la causa también hay que buscarla en buena medida fuera. Son apenas dos ejemplos reales de la tormenta perfecta que asfixia de deuda al Sur Global. La combinación de una deuda impagable, reducción de la ayuda internacional y efectos cada vez más severos del cambio climático está empujando a muchos países al límite. Este reportaje, publicado con motivo de la la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas celebrada el pasado verano en Sevilla, muestra cómo estas crisis se superponen y multiplican sus efectos sobre las poblaciones más vulnerables.

Desde junio de 2024, decenas de jóvenes kenianos han sido detenidos, heridos o desaparecidos tras participar en protestas, tanto en las calles como en las redes sociales, contra las reformas fiscales impulsadas por el Gobierno de William Ruto. Este reportaje explora el caso de Kenia, un laboratorio de lo que puede suceder en otros países de África, asfixiados por el sobreendeudamiento público. Las protestas masivas contra las políticas fiscales, la violencia policial y la exigencia de rendición de cuentas anticipan tensiones similares en países que, como Kenia, destinan una parte mayor de sus ingresos al pago de la deuda

Ahmed Abu Kmail, camarógrafo gazatí desplazado, graba uno de los vídeos de su diario, en Al Zawaida, en el centro de la Franja, el 3 de junio de 2025 Cedida por Ahmed Abu Kmail

Cinco días en cinco vídeos que narran la vida cotidiana en la Franja. Un camarógrafo palestino relata en primera persona la escasez de alimentos y de agua, los desplazamientos forzados y el sufrimiento y el miedo de los habitantes de este territorio palestino bombardeado y devastado por el ejército israelí durante más de dos años.

Este trabajo recorre el debate sobre la representación de África en los mapas del mundo. La reducción visual de su tamaño no es neutra: responde a una herencia colonial que sigue influyendo en la manera en que el continente es percibido y tratado en el orden global.

La proyección Equal Earth, recomendada por la campaña Correct The Map para sustituir a la clásica de Mercator, que genera distorsiones en el tamaño de los países a medida que nos alejamos del Ecuador y nos acercamos a los polos.

La batalla contra el VIH se encuentra en un punto de inflexión: la ciencia ha puesto al alcance de la humanidad herramientas capaces de cambiar el curso de la epidemia, pero las decisiones políticas, que han dejado sin fondos programas de lucha contra el virus en decenas de países, amenazan con desandar lo logrado. Si nada cambia y no se revierten los recortes, ONUSida alerta de que en 2029 puede haber 6,6 millones de infecciones adicionales y 4,2 millones más de muertes relacionadas con la enfermedad. A través de datos y gráficos, este análisis explica cómo la caída de la financiación internacional pone en riesgo décadas de avances en la lucha contra el VIH, especialmente en los países con sistemas sanitarios más frágiles.

El excepcional testimonio de Mohamed Usman Hassan, testigo directo de cómo la capital de Darfur Norte se transformó en un infierno inhabitable, nos habla del hambre, la violencia y la desesperación que han sufrido sus ciudadanos como consecuencia del asedio al que sometieron la ciudad las fuerzas paramilitares de Sudán, enfrentadas con el ejército regular desde abril de 2023. Su fuga desesperada sirvió para describir una guerra silenciada que obliga a las familias a estrategias límite para no morir de hambre o sed.

Un niño cruza un camino convertido en un río en la ciudad senegalesa de Diourbel. En época seca, ese lugar suele ser una vía sin pavimentar, pero el terreno, de varios centenares de metros, está inundado desde agosto. Durante el día, se ven algunos mosquitos revoloteando sobre el agua estancada. Por la noche, el número se multiplica y, entre la nube de insectos, se esconden los de la especie Anopheles, que propagan la malaria, la enfermedad más mortal del mundo transmitida por un mosquito. Las autoridades sanitarias habían conseguido contener la enfermedad con mosquiteras, insecticida y una red de trabajadores comunitarios. Pero los recortes de ayuda internacional ponen en riesgo la gestión sanitaria.

Nadine, de 19 años, tenía 15 años cuando los rebeldes se la llevaron. Lo cuenta, ya en libertad, sentada en la puerta de su casa de adobe en la aldea de Ndow-Kota, en República Centroafricana, mientras amamanta a su bebé de un año, un hijo concebido dentro del grupo armado. Este reportaje documenta el reclutamiento de menores por grupos armados, la violencia que sufren, especialmente las niñas, y los retos a los que se enfrentan tras su liberación.

“Pagué un precio muy alto por participar en manifestaciones en defensa de los derechos de las mujeres cuando los talibanes tomaron Kabul, el 15 de agosto de 2021. Meses después, unos 10 talibanes rodearon mi coche. Golpearon a mi cuñado, se llevaron a mi sobrino de 10 años. A mí me arrastraron fuera del coche y me pegaron con sus AK-47 y con pistolas eléctricas. Me cubrieron los ojos, me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que, si me movía, me matarían. Después, me encerraron”. La mujer que habla es la testigo número 22 de la sesión especial que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) celebró en octubre en Madrid para documentar el apartheid de género impuesto por los talibanes desde su regreso al poder el 15 de agosto de 2021. La sentencia posterior, que no es vinculante, concluyó que las autoridades de facto son responsables de crímenes contra la humanidad, incluida la persecución por motivos de género. Este reportaje analiza cómo se construye la acusación contra el régimen talibán por su persecución sistemática contra las mujeres.