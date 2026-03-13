Alucinando con la inteligencia artificial y los acérrimos difusores de bulos

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Los usuarios de X, la red social de Elon Musk, están de enhorabuena. Y mira que es aventurado afirmar eso viendo cómo está el patio del antiguo Twitter. Pero sí, el magnate ha decidido cobrar a los usuarios por usar Grok, la herramienta de inteligencia artificial (IA) que incluye la plataforma. “Ask Grok está disponible actualmente solo para suscriptores Premium y Premium+. Suscríbete para desbloquear esta función”, reza desde hace unos días cada vez que alguien le pide verificar un tuit. “Veo que Elon ha empezado a cobrar por los ‘¿Esto es cierto, Grok?’, ya solo podrán hacerlo los Premium. Me parece bien, es un buen nicho al que meterle la mano en el bolsillo”, celebró el periodista Antonio Villarreal el miércoles.

Ojalá esto sirva para reducir el número de preguntas a Grok que salta en la página de inicio, sobre todo porque es habitual sufrir sus alucinaciones, es decir, sus delirios cuando no logra dar con un dato veraz y se lo inventa, o directamente sus falsedades cuando la tendencia a agradar a quienes preguntan, el sesgo alimentado con los intereses y las preferencias detectadas a los usuarios, prima sobre la verdad.

Un ejemplo grave de estas alucinaciones se vio el 28 de febrero, el día que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Uno de los bombardeos alcanzó un colegio de la localidad iraní de Minab, lo que provocó la muerte de decenas de niñas de entre 7 y 12 años. Los medios de comunicación, gracias a los periodistas que informan desde Oriente Próximo, dieron la noticia, ya que el ataque, que iba dirigido contra objetivos militares, había afectado de manera dramática a civiles. Ante la noticia, los defensores de esta guerra saltaron a justificar el bombardeo afirmando que había sido un misil de Irán o, directamente, que las imágenes correspondían a un atentado cometido por el ISIS en Afganistán en 2021; o sea, lo justificaban con bulos.

“La escuela atacada se encuentra en la mitad de una zona militar, y un misil fallido de la Guardia Revolucionaria fue lo que impactó en la escuela. El video que circula es de Kabul 2021 y no se corresponde con el incidente. Deben responder todos y cada uno de los que mintieron con esto”, azuzó en X el perfil @israelvive1948. También participó en la difusión de la mentira un ultra asiduo de la misma plataforma, que se esconde tras el seudónimo Sr. Liberal. Este tuitero se dedicó a hacer capturas de los tuits de los medios que dieron la noticia y asegurar que se trataba de Afganistán. Como es habitual, esos tuits han tenido miles y miles de visualizaciones.

A ese bulo, seguramente por la cantidad de mentiras con gran alcance que se habían vertido, se acabó sumando Grok, que con anterioridad había asegurado que el vídeo era real. “El vídeo que circula como ‘53 niñas muertas por ataque israelí en escuela de Irán’ es del 8 de mayo de 2021 del atentado de ISIS-K en la escuela Sayed Al-Shuhada de Kabul (Afganistán), donde murieron ~85 personas (la mayoría niñas). No es del evento actual en Minab”, respondía a quienes le preguntaban. Al final, Grok rectificó. Pero, como sucede siempre, la verdad no tuvo tanta difusión como el bulo.

Grok no es la única. Otras herramientas de inteligencia artificial generativa también alucinan e inventan contenidos para agradar a sus usuarios y darles una respuesta con la que se sientan satisfechos. Por eso, cuando se le pide que escriba o desarrolle un texto complicado, lo llena de vaguedades o, directamente, de falsedades.

Todo este cúmulo de patrañas se agrava por la pérdida de credibilidad de los medios, que debemos preguntarnos por qué cuando alguien duda de si un vídeo que circula por internet es real, decide preguntarle a la inteligencia artificial desarrollada por Elon Musk antes que acudir a la web de un periódico serio que esté cubriendo la noticia con periodistas especializados.