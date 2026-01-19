La maquinaria de la desinformación se activa con el accidente de tren: Uzbekistán, Marruecos y el crimen premeditado

Los agitadores de extrema derecha tratan de imponer en las redes sus narrativas habituales en torno a la tragedia de Córdoba

La maquinaria de la desinformación se puso en marcha pocas horas después de conocerse el fatídico choque de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz, Córdoba, que por el momento se ha cobrado 39 vidas. Entre los primeros en hacer de altavoz a bulos que responsabilizan directamente a Pedro Sánchez de la catástrofe se cuentan los agitadores ultraderechistas Javier Negre, afincado en EE UU, y Vito Quiles, este desde España. Ambos difundieron en redes una publicación en la que se afirma que “el corrupto Pedro Sánchez regaló 247 millones de euros de los españoles a Marruecos para mejorar su red ferroviaria”.

Lo que no se dice es que esa cantidad, que en realidad fueron 750 millones, eran préstamos que el país vecino deberá devolver con intereses y que tendrá que gastar en contratación con empresas españolas. Pero eso da igual. Lo importante es colocar el mensaje, por averiado que esté, en un momento de conmoción nacional en el que la gente busca respuestas y lo visceral puede anteponerse a lo racional.

El eurodiputado Alvise Pérez, otro habitual de las redes de desinformación, se sumó a ese carro unas horas más tarde diciendo por su canal de Telegram, que cuenta con casi 650.000 suscriptores, que “Sánchez aprobó créditos por 1.400 millones para proyectos ferroviarios en Marruecos, Egipto y Uzbekistán mientras se denunciaban deficiencias graves de inversión en trenes en España”.

Capturas de pantalla del chat de Telegram de Alvise Pérez.

El experto en redes y ciberseguridad Marcelino Madrigal ha analizado esta mañana unos 400 mensajes enviados por Telegram que mencionan al ministro de Transportes, Óscar Puente, contra quien se está volcando gran parte del odio vertido en redes. Madrigal corrobora que los canales de Alvise son los que más mensajes difunden sobre Puente, así como que la narrativa de los mismos tiene que ver con la supuesta dejación de funciones al no llevar a cabo un mantenimiento adecuado de las infraestructuras.

Un discurso que coincide el del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha querido vincular al Gobierno con el descarrilamiento. “El colapso de un Gobierno mafioso está amenazando con colapsar a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional. Punto”, ha indicado Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. “Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo”, ha añadido.

Madrigal también detecta la posible coordinación de algunas cuentas, ya que muchos de los mensajes escrutados se mandaron exactamente a la misma hora, con diferencia de segundos. Es un fenómeno que, en su experiencia, sucede “continuamente”.

Insistiendo en la negligencia criminal, la cuenta de Sr Liberal, otro influencer ultra con más de 160.000 seguidores en X, aseguró varias veces que en el Gobierno “lo sabían todo”: “Ni un minuto más a los mandos del Ministerio. Lo sabía, sabían lo que le pasaba a la vía”.

Los ataques van principalmente dirigidos contra el Gobierno, pero no solo. Han circulado por redes imágenes de una periodista de TVE, Lourdes Maldonado, sonriendo mientras hablaba de la tragedia. Se trata de una imagen descontextualizada, pues la captura se hizo justo en el momento en el que la presentadora contaba un caso de solidaridad del pueblo de Adamuz. Pese a ello, decenas de cuentas se han ensañado con ella y con la corporación pública por no mostrar respeto hacia las víctimas. Lo mismo ha sucedido con otra imagen en la que se ve a un Óscar Puente sonriente y que también circula por redes junto con mensajes incendiarios.

Algunos medios han publicado imágenes falsas del choque de trenes, generadas por inteligencia artificial (IA). En el caso de la Cadena SER, poco después, la retiró y se disculpó repetidas veces en redes por el error.

Un patrón conocido

Las catástrofes son un avispero muy del agrado de agitadores y desinformadores profesionales. Se vio en octubre de 2024, cuando la dana que mató a 229 personas en Valencia se aprovechó para difundir todo tipo de bulos, desde los que amplificaban el número de víctimas mortales hasta los que llamaban a la organización ciudadana para suplir la supuesta inoperancia de las instituciones.

Lo mismo, aunque esta vez sin tragedia mortal de por medio, pero sí con un tufo abiertamente racista, sucedió el año pasado en Torre Pacheco, Murcia, cuando la paliza que sufrió un hombre se usó para organizar “cacerías de inmigrantes” por la zona. Los autores de esa paliza eran ciudadanos españoles y estaban detenidos, y el vídeo que se viralizó correspondía a un episodio distinto, pero nada de ello evitó que se desatara una oleada de ataques racistas que mantuvo en vilo a la población durante días.