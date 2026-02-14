La fuerza del cine

Ir al cine con mi madre era peligroso. Si la película no le gustaba, la ceremonia del fastidio empezaba de inmediato: expresiones de hastío, la pregunta reiterada: “¿Qué hora es, cuánto falta?”. Fui con ella a ver E. T. Cada vez que aparecía el extraterrestre, decía: “¡Qué bicho asqueroso! ¡Qué inmundicia!”. Quedé con la idea de que E. T. era un sujeto cubierto de moco y que la película era pésima. Me perdí la ternura, la amistad, la magia. Lo mismo pasó cuando fuimos a ver La guerra de las galaxias: qué cara de torta esa princesa, qué rubio más soso. Así se arruinaron La fiesta inolvidable ―cada vez que aparecía Peter Sellers decía “este idiota”―, alguna de Woody Allen. Ir al cine con mi padre era otra cosa. Lo arrastré a ver obras maestras ―Tarkovski, Bergman― en las que se aburría como un hongo, pero con él teníamos un pacto: si no le gustaba la película, se levantaba, se iba y nos veíamos al terminar la función. Hasta hoy recuerda las toneladas de escenas de 10 minutos con cámara fija que padeció a mi lado mientras yo disfrutaba como un cerdo. Las experiencias cinematográficas con él empezaron en mi infancia, cuando íbamos al cine cuatro veces por semana. Yo no sabía leer y él me contaba la trama en un susurro bajísimo: “Ahora van a atacar el pueblo; lo desafió a duelo; le dijo que se esconda abajo de la cama”. En los años ochenta fuimos por primera vez a Europa y compramos entradas para ver Blade Runner en un cine de París, supongo que porque hacía calor y en el cine había aire acondicionado. Éramos candidatos al desastre: yo no hablaba inglés, mi padre apenas, y estaba subtitulada en francés, un idioma del que yo tenía un conocimiento decente pero no fluido. Cuando terminó, salimos a la tarde de verano como si hubiéramos comido fuego. Él me dijo: “Ay, hija, qué película hermosa”. Caminamos por la ciudad incendiada de luz, cómplices soberbios, felices de haber entendido todo sin haber entendido casi nada.