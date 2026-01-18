Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

1. Hasta que un amigo uruguayo me lo mencionó, no conocía de la existencia de Juan José Castelli, el abogado rioplatense que desempeñó un papel clave en la Revolución de Mayo que condujo a la independencia de España de las hasta entonces llamadas provincias del Virreinato del Río de la Plata. Apodado como “El Orador de Mayo”, Castelli fue fundamental en la formación de la primera Junta de Gobierno que avanzaría hacia la emancipación de aquellos territorios. Sin embargo, su muerte temprana, en 1812, dos años después del levantamiento, no le permitió ver el futuro desarrollo de las jóvenes repúblicas por cuya independencia había luchado. Agredido por un cáncer de lengua —¿macabro castigo divino?—, se cuenta que antes de morir el antiguo orador y ferviente republicano se comunicaba escribiendo en una pizarra y que una de sus últimas frases fue —espero que no sea un fake news— “Si ves el futuro, dile que no venga”.

Definitivamente Castelli era un visionario, casi un profeta. Porque el siglo XIX que corre luego de la independencia política del que ya sería su país, vivió una época en la que —como en casi todas las nuevas repúblicas latinoamericanas— se sucedieron los golpes de Estado, las dictaduras militares, la corrupción política y hasta las campañas de exterminio de poblaciones originarias bajo el principio de imponer la civilización a la barbarie. Un futuro turbulento que, dibujado en las convulsiones del presente, el orador enmudecido entrevió en el horizonte.

2. Imaginar el futuro, incluso proyectarlo, entraña una necesidad humana y, por supuesto, una exigencia política que ha acompañado al devenir civilizado de la especie y se ha hecho presente en casi todas las sociedades. Soñar con un futuro mejor ha sido uno de los grandes anhelos humanos, aunque en esas ansias hayan tenido también un espacio significativo las distopías futuristas que diversos escritores y filósofos han elaborado como advertencias de hacia dónde pueden ir las sociedades del mañana alimentadas por las tribulaciones del presente.

Quizás nunca como en estos tiempos históricos que vivimos se haya podido especular con más argumentos sobre las cualidades del futuro. Sin embargo, lo que complica las expectativas que podamos albergar respecto al futuro es que el desarrollo de las sociedades, gracias a los meteóricos avances tecnológicos y científicos, han acelerado la velocidad de los procesos y ahora el porvenir muchas veces se concreta en un mismo día que será pretérito superado al siguiente. A esta condición habría que añadir las dramáticas complejidades del presente político.

Cuando se predijo que no habría más guerras, las guerras imperialistas han vuelto como práctica recurrente, con genocidios incluidos, mientras la amenaza de otras conflagraciones se dibuja en este futuro que estamos viendo llegar. La invasión imperialista de la Rusia de Putin a Ucrania marcó el prólogo de una época que, a todas luces, va a tener en el lugar más destacado la firma del presidente estadounidense Donald Trump.

Hace justo un año, en este mismo espacio, comentaba que el mundo comenzaba a vivir una época universal que podría ser bautizada como “la era Trump”. Y nadie podrá negar ahora que en los meses que lleva ejerciendo el poder el presidente estadounidense le ha dado su identidad al momento histórico en marcha y ha comenzado a darle carácter de futuro. La sucesión de sus radicales decisiones políticas tomadas con el propósito de “hacer grande América otra vez” y establecer el poderío económico, político, militar de su país ha sido un proceso tan vertiginoso, alimentado con declaraciones diarias y decenas de decretos, que nos permite colegir cómo serán de turbulentas sus acciones en los tres años que le quedan en el poder, sabiendo, además, que pueden ser los últimos de su mandato (digo pueden, no que tienen). La operación estadounidense en Venezuela ha conmocionado al mundo y provocado todas las reacciones posibles. Las declaraciones posteriores de que EE UU dirigirá a Venezuela, recuperará “su” petróleo (el de EE UU en tierras de Venezuela), administrará las ganancias obtenidas por la venta del combustible y solo permitirá que esos dineros se inviertan en la compra de productos estadounidenses, clarifica mucho el propósito económico de la acción militar. El asunto político de la recuperación de la democracia en el país suramericano pasó a un tercer o cuarto nivel de interés y, si acaso, se habla de evitar el caos, que podría ser engorroso, siempre pensando en términos económicos. Pero, justo mientras se desarrollaban estos actos violentos y se les daba fundamento, el presidente estadounidense y sus asesores volvían a lanzar amenazas de invadir, tomar, anexar el territorio danés (y, por tanto, europeo) de Groenlandia con la justificación de la seguridad nacional de su país.

Y, entre amenaza y amenaza, lanzaban advertencias por su comportamiento a Colombia y a México y, por supuesto, a Cuba —en la mirilla geopolítica estadounidense desde los tiempos de la proclamación de la Doctrina Monroe y la política de esperar la caída de “la fruta madura”— ya sometida a una política de máxima presión.

3. La frase fatalista de que todo tiempo pasado fue mejor incluso puede parecernos justa. Personalmente suelo tener la sensación de que los de mi finca hemos vivido una última fase de cierta lógica de los comportamientos sociales, a pesar de que podemos exhibir las cicatrices de muchas de las heridas sufridas en nuestros tiempos. Por ello, como mismo podemos dudar de las bondades del pasado, podemos recelar de las manifestaciones de este candente futuro que va emergiendo ante nuestros ojos. Creo que pocos pueden dudar del peligro en que se encuentra hoy la democracia en todas sus manifestaciones. Si la expansión de las posibilidades de conocimiento, información, participación que propiciaron las nuevas tecnologías han ido derivando hacia el foro público de unas redes sociales en donde incluso los líderes de los países democráticos mienten impunemente, es porque todo forma parte del proceso de degradación política y social en curso en el cual, como nunca, la mentira se ha convertido en un activo político que circula con desvergonzada libertad. Vivimos tiempos de cinismo y desparpajo.

4. Los cubanos, como es mi caso, hemos adquirido una perniciosa sospecha sobre la calidad del futuro. A mi generación se le prometió un porvenir luminoso que se alcanzaría tras innumerables sacrificios y aceptaciones. Se nos dijo incluso que “el socialismo es el futuro de la humanidad”. Pero ahora hemos visto pasar por nuestro lado un tiempo vital en el que tantos compatriotas están viendo cómo la vida se les consume en una oscuridad tan real que incluye apagones, entre múltiples carencias: un panorama que muy poco se parece a la venidera luminosidad prometida. Y, como nos hemos vuelto perspicaces, ya no esperamos mucho de lo que vendrá y mucha gente filosofa: “No te quejes de cómo estás esta semana; la que viene va a ser peor”.

Definitivamente, creo que hoy somos muchos los que podemos pensar como Juan José Castelli. El problema es que todo indica que, convocado por los más fuertes y poderosos, ese futuro ha llegado ya. Es este presente que no hubiéramos querido reclamar en donde, por unos pocos ejemplos, los organismos internacionales y los acuerdos y tratados sobre las relaciones de convivencia entre Estados, se han convertido en proclamas obsoletas a las cuales no se considera ni se respeta por unos y otros. En el que el modelo económico en ascenso es el perverso sistema chino, mezcla letal de capitalismo y comunismo. En el que la violencia y la mentira se levantan como prácticas políticas. En fin, que el futuro vino y la verdad es que no tiene buena pinta.