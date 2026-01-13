Mi vida sin mí

La preocupación por las redes sociales se ha centrado en su impacto sobre la atención, la salud mental o la polarización. Apenas se ha hablado de cómo reducen la cantidad de vida que sentimos haber vivido. La psicología cognitiva nos muestra que la percepción del paso del tiempo depende en gran parte de la memoria. No recordamos el pasado de forma lineal; recordamos eventos, transiciones y experiencias, creando con ellos una estructura narrativa. Sin esta narrativa, los días se vuelven intercambiables, las semanas y los meses se diluyen y los años parecen haber pasado volando. En las redes, la sucesión de información es constante e inconexa; no hay historia, no hay capítulos, no hay cierres. El usuario queda atrapado en una secuencia sin bordes, lo que imposibilita crear la narrativa y tomar conciencia del transcurrir del tiempo. Tras horas navegando por un feed, el usuario rara vez puede reconstruir qué vio o incluso qué sintió. Son horas que se evaporan, tiempo que se consume pero que no ha existido, vida que no es vivida, que se nos ha esfumado entre los pliegues y recovecos de nuestro cerebro.

Julio Rodríguez. Ourense

‘Drill, baby, drill’

Aún en la estupefacción mundial tras el asalto en Venezuela, Trump, que ya tenía orquestada la reunión con representantes de múltiples petroleras, habla con ellos para repartir el botín. Botín que no le pertenece. Petroleras que no temen acudir como buitres a la carroña y seguir el guion establecido. Lo que no he escuchado todavía es la patada que esto supone a cualquier tratado medioambiental hacia una energía sostenible. En su sed de poder, no solo invade la libertad de un pueblo; nos está condenando a todos, incluido él mismo.

Elisa Picón Curiel. Ámsterdam

El fin del dolor

Me llama la atención, entre las funestas noticias de los últimos días, el descubrimiento por un grupo de investigadores de una especie de interruptor del dolor, una compleja y genial operación que silencia un grupo de neuronas que se activan con el dolor. Es de lo más oportuno y consolador que, entre tanta ocupación, invasión, bombardeo, vulneración del derecho internacional y humanitario, el ser humano haya logrado acabar con el dolor. Un signo más de progreso.

Manuel Domínguez Ferro. Pontedeume (A Coruña)

Tranquilidad y cordura en 2026

Al nuevo año le he pedido calma. Tranquilidad para apaciguar la mente y templanza para sobrellevar las situaciones diarias con sabiduría y prudencia. También le pido salud para realizar proyectos que sin ella serían difíciles. Y, sobre todo, poder disfrutar con familiares y amigos todos los momentos que sean necesarios para que nuestra memoria personal y colectiva siga funcionando. Y todo lo demás, que venga en forma de esperanza, porque se está gestando un nuevo orden mundial y más que nunca serán necesarias la cordura y el respeto para no caer en la locura colectiva.

Julio César Pola Alonso. Valladolid