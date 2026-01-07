Ir al contenido
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Venezuela, la ocasión de responder a Trump

Las lectoras y los lectores escriben sobre el intervencionismo del presidente de EE UU, la polarización política, el juicio de la ‘operación Púnica’ y las redes sociales

¿Nos encontramos frente a una oportunidad histórica para construir una respuesta colectiva de alcance regional? El actual contexto geopolítico vuelve a tensionar principios fundamentales del orden internacional y reactualiza prácticas de presión e injerencia que trascienden el caso venezolano. Las amenazas formuladas por Donald Trump evidencian que toda nación que cuestione sus orientaciones puede convertirse en objeto de coerción política. Nuestra responsabilidad radica en fortalecer el pensamiento crítico y reafirmar principios como la igualdad, la autodeterminación y la soberanía. Defender la democracia exige una articulación regional frente a los desafíos.

Gastón Castillo. Montevideo (Uruguay)

Escuchar para clasificar

Cada vez con más frecuencia conversamos no para entender, sino para detectar. Oteamos el discurso del otro a la espera de una palabra clave que nos permita ubicarlo ideológicamente. La conversación deja así de ser un espacio de pensamiento conjunto para convertirse en un trámite de clasificación, donde dejamos de ver a otros seres humanos y solo distinguimos entre personas afines y personas “estúpidas” a las que deshumanizamos. ¿Dónde está el análisis de sus implicaciones políticas, económicas, sociales y éticas? Tal vez para vivir en sociedad no importe solo qué pensamos, sino cómo hablamos.

Andrea Traverso Fernández. Barcelona.

La Púnica desaparecida

Los 22 de diciembre se está pendiente del sorteo de la Lotería, es la noticia del día. El pasado lunes 22 hubo otra noticia que también le seguía a distancia: el domingo 21 se habían celebrado elecciones en Extremadura. El debate de los resultados se mezclaba con el morbo de cuánto dimitiría el líder del PSOE extremeño. A años luz de distancia apareció en algunos medios otra: la Audiencia Nacional hacía pública una sentencia por la trama de corrupción Púnica, después de más de 11 años desde que se denunciaron los hechos. A ver si ahora, pasadas las fiestas, algunos tertulianos y medios espabilan y explican algo. Después de la Gürtel, la Púnica es seguramente la mayor trama de corrupción de la España democrática —aunque es posible que me equivoque, ya hemos perdido la cuenta— por su tamaño e implicaciones.

Tomás Alberich Nistal. Moralzarzal (Madrid).

El móvil como condena

Muchos jóvenes han recibido un móvil nuevo como un regalo, pero, ¿qué se está regalando realmente? Las redes prometían ampliar las relaciones, pero han terminado organizándolas de otra forma. El algoritmo ya no muestra a los amigos, sino lo que funciona. ¿Sigue siendo relación cuando uno mira y otro aparece? ¿Hay reciprocidad o solo visibilidad? Si una experiencia no se publica, ¿ha ocurrido menos? ¿Pierde valor o simplemente pierde rastro? Si no se cuenta, es como si no hubiera pasado. Sin seguidores, sin visitas, si no hay respuesta visible, lo logrado parece no existir. Quizá la ilusión sea creer que el acceso es pertenencia. Quizá la condena no sea el dispositivo, sino la idea que lo acompaña.

Cristina Enríquez Fernández. León

