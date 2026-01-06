¿Cuál es el mal menor?
Los lectores y las lectoras escriben sobre el deterioro de Venezuela, el futuro de la presidenta Delcy Rodríguez, la presencia de familiares en las UCI y el estado de la geopolítica
Llevo años pensando cuál es el mal menor cuando de Venezuela se trata. Lo pienso desde el cansancio estructural, desde esa sensación que regresa, puntual, año tras año, como un Macondo sin final. Estaciones emocionales que vuelven aunque el calendario avance. Han pasado 33 años desde el golpe de 1992. Recuerdo cada regreso a Venezuela para votar, creyendo una y otra vez que a golpe de votos las cosas podían cambiar. Recuerdo también la tristeza acumulada de cada visita: ver la decadencia hacerse más visible, el deterioro del país, pero sobre todo vi algo más doloroso: el destrozo lento de la autoestima de mi pueblo. ¿Cuál es el mal menor cuando ninguna opción es buena?
Glenda Fermín Rodríguez. Granada
De la dictadura al protectorado
Si algo dejó claro Trump en su comparecencia tras el ataque a Venezuela y la captura de Maduro es que no tiene ningún interés en el restablecimiento de la democracia y que su único interés es el petróleo. Amenazó al resto de países de la zona, desfiló ante las televisiones exhibiendo su trofeo de caza y arrojó un cubo de agua fría sobre las esperanzas de los demócratas y del exilio venezolano. En cambio, no descartó a Delcy Rodríguez como nueva presidenta, siempre que se pliegue al mandato del verdadero presidente, que será Marco Rubio. Venezuela pasa de una democracia a un protectorado. Ya se veía venir que las relaciones internacionales volvían a ser las propias del siglo XX. Lo que no podíamos imaginar era que en realidad vuelven al XIX.
Sebastián Fernández Izquierdo. Petrer (Alicante)
Humanizar las UCI
Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son espacios donde se lucha cada día por la vida y se atiende a personas en extrema vulnerabilidad. El compromiso y la profesionalidad de médicos, enfermeras, auxiliares y resto del personal sostiene a pacientes y familias en los momentos más difíciles. Desde mi experiencia profesional, he comprobado que la presencia de familiares no interfiere en los cuidados, sino que aporta bienestar, serenidad y, en muchos casos, favorece la recuperación del paciente. Acompañar a un ser querido en la UCI no es un privilegio, sino una necesidad humana básica y fundamental. Humanizar las UCI es reconocer que detrás de cada monitor y cada respirador hay personas que necesitan sentirse acompañadas. “Abrir las puertas” no debilita la medicina: la dignifica y la convierte en un espacio verdaderamente humano.
Elena Aivar Molinero. Granada
Poco cascabel para tanto gato
En los westerns siempre hay un abusón que extorsiona con sus pistoleros a los ciudadanos del poblado para quedarse con sus tierras y siempre hay un vaquero con sombrero blanco que se enfrenta a él hasta devolverles la justicia y la libertad. Estos westerns han sido válvula de escape para quienes sufrían continuos abusos. En el panorama mundial ya sabemos quienes son los abusones, pero no quienes pueden enfrentarse a ellos. En un mundo repartido en zonas de influencia orwellianas, ¿quién pondrá el cascabel a tanto gato como hay sobre el tablero?
Juan Francisco Tribaldos. Paracuellos del Jarama (Madrid)
