Venezuela, un país amigo que nos acogió

Las lectoras y los lectores escriben sobre la invasión de EE UU a Venezuela, los cierres de quioscos de periódicos y revistas que deja desinformadas a algunas poblaciones y sobre la división de la izquierda

Me he levantado con las inquietantes noticias de lo que está ocurriendo en Venezuela y con la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Me siento conmocionada por lo que se avecina en este mundo liderado por un loco y aunque Maduro es un dictador todo lo que está pasando es ilegal. El pueblo venezolano siempre ha sido un país amigo de España y nos sentimos agradecidos por todos los españoles que encontraron un lugar huyendo de la dictadura franquista. Les deseo que esta invasión de Estados Unidos sea frenada por los organismos competentes y puedan con nuevas elecciones recuperar su soberanía.

Ana Alonso. Madrid

No hay justificación

Quien diga que Maduro no ha sido terrible para Venezuela, miente. Pero justificar el bombardeo, la invasión y el secuestro en un país que no es el tuyo es de una irresponsabilidad magna. Donald Trump, erigido como héroe y gran pacificador, no tiene más interés que el mismo que la dictadura que ha asolado al pueblo: socavar los cimientos del derecho y exprimir todos los recursos del país en detrimento del pueblo y en beneficio propio. La pregunta es, ¿qué precio tendrán ahora que pagar los venezolanos?

Juanma Ponferrada. Málaga

El Escorial, sin prensa

Con el estreno del año, los ciudadanos de El Escorial nos encontramos con una muy mala noticia: ha cerrado el único quiosco de prensa que quedaba abierto. Resulta difícil comprender que una localidad que cuenta con cerca de 17.000 habitantes quede sin prensa escrita. El cierre de este último quiosco de afecta directamente al derecho a la información al eliminar este punto de acceso a noticias, lo cual constituye un derecho fundamental. Ante tal situación ¿no deberían reaccionar las autoridades locales para garantizar ese acceso a la información? Siendo conscientes de esta situación, ¿se va a buscar algún tipo de solución? Somos muchos los que nos resistimos a perder ese momento mágico a primera hora del día tomando café mientras leemos tranquilamente el periódico...

José Carlos Benítez. El Escorial (Madrid)

Harta de una izquierda dividida

Estoy harta de frentes amplios, de grupúsculos, de la atomización de los espacios de la izquierda, de la falta de unidad y del discurso vacío. A la ciudadanía de este país le preocupan la vivienda, los salarios, la inflación, la falta de proyecto vital y las condiciones laborales que nos abocan a una elevada tasa de bajas por salud mental; también la seguridad, el cambio climático, la sanidad y la educación públicas, o el auge del neofascismo. Ante esta situación, nos encontramos con una izquierda que celebra haber obtenido tres diputados más en el momento de mayor auge de la extrema derecha o que se presenta en una división cainita a unos comicios autonómicos. Estamos huérfanos de referentes, de discursos y de ilusión. Y, ante este naufragio, nos agarramos al primer parlamentario con un poco de oratoria. Una se pregunta qué hacen nuestros políticos mientras suben los precios, el machismo se extiende entre los jóvenes y se abandona la lógica académica por el pop cristiano.

Sara Paz Suárez. Los Campos (Asturias)