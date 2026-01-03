Un sistema que precariza a los médicos

Las lectoras y los lectores escriben sobre las condiciones en la sanidad pública, el sufrimiento de los animales con los petardos, la desesperanza de los jóvenes y el avance de la ultraderecha

Soy médica especialista en un hospital madrileño. Tras años trabajando de forma exclusiva en la sanidad pública, el 30 de diciembre me notificaron que al día siguiente terminaba mi contrato. Me aseguraron que el 1 de enero tendría un nuevo contrato de un mes. Nada estaba por escrito. Aun así, me pidieron que el día 2 cubriera la guardia de 24 horas que tenía asignada, sin contrato, confiando en “su palabra”. Esto no es excepcional, es una forma de gestión normalizada: contratos temporales encadenados, decisiones improvisadas y una incertidumbre permanente. Es una práctica estructural que precariza a quienes sostienen el sistema y que convierte la planificación de tu vida en un lujo. Después se preguntan por qué faltan médicos.

Sara Villanueva Medina. Madrid

Petardos y terror animal

Mientras nuestras leyes presumen de proteger el bienestar animal, en determinadas fechas se permite que nuestras calles se llenen de petardos y pirotecnia. ​Para muchos, el estruendo es sinónimo de fiesta; para los animales, es el sonido del pánico. No son meras “molestias”: hay perros que mueren de infarto, aves que abandonan sus nidos y animales que, en un estado de terror ciego, escapan y terminan atropellados. ¿Cómo es posible que se permita que la diversión de unos pocos se base en el sufrimiento de seres vulnerables? ​Es urgente que las administraciones se comprometan realmente con el bienestar animal, no solo para colgarse una medalla. No es tradición, es crueldad.

José Luis Domínguez Pichardo. Madrid

Soñar un futuro

“Siento con frecuencia la nostalgia del futuro, nostalgia de aquellos días de fiesta, cuando todo merodeaba por delante y el futuro aún estaba en su sitio”. Estas son las primeras letras que leo en 2026, a mis 21 años. Nací al comienzo de un siglo que prometía avances tecnológicos y prosperidad. Ha cumplido, pero esos frutos se han entregado de forma desigual: las clases medias parecen extinguirse y la incertidumbre impera entre los jóvenes. La generación de mis padres pudo soñar con un futuro. Hoy, la precariedad nos ha arrebatado esos sueños… Dadnos esperanza: por las grietas del miedo penetra el autoritarismo.

Antonio Guill Gómez. Elda (Alicante)

Que se pongan de acuerdo ya

Lo preocupante no es que la extrema derecha esté en alza, sino que sea con un discurso tan delirante. ¿Qué ha pasado para que de pronto nos hayamos vuelto racistas, xenófobos, antifemistas y negacionistas del cambio climático? ¿No será culpa de los dos grandes partidos que están perdiendo credibilidad por los errores que están cometiendo últimamente debido al exceso de confianza? Ya es hora de que se remanguen y se tomen en serio lo que está ocurriendo. Si tienen que ponerse de acuerdo para cortar en seco las aspiraciones de la extrema derecha, que lo hagan ya.

Mario Suárez. Pilas (Sevilla)