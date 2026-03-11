Muere un joven que quedó herido en un tiroteo en la barriada de El Príncipe de Ceuta

La víctima, que fue trasladada al hospital en un vehículo particular, tenía un arma cargada en la cintura

Un joven que resultó herido este martes por la noche en un tiroteo ocurrido en la barriada de El Príncipe de Ceuta ha fallecido como consecuencia de las heridas. Cuando los sanitarios atendieron al herido comprobaron que llevaba un arma cargada en la cintura. La Policía Nacional está investigando el caso.

El suceso ocurrió de madrugada, cuando varias personas con los rostros cubiertos con pasamontañas hicieron varias detonaciones, según fuentes policiales citadas por Efe. El joven herido, de entre 25 y 30 años, recibió al menos un impacto de bala y fue trasladado en un coche particular hasta el Hospital Universitario, donde finalmente ha muerto.

El tiroteo se produjo en una zona conocida como El Ángulo, donde los vecinos alertaron de la presencia de vainas en la calzada y manchas de sangre en un callejón cercano. Hasta allí acudieron varias dotaciones de la Unidad de Intervención Rápida de la Policía Local, que acordonaron la zona hasta la llegada de los investigadores de la Policía Nacional.

El herido fue trasladado en un coche particular hasta el hospital. Cuando los sanitarios fueron a atenderle, comprobaron que llevaba un arma de fuego. “Estaba montada y con cartucho en la recámara”, ha informado este miércoles la Policía Local en un comunicado. Los agentes de este mismo cuerpo la intervinieron y trasladaron a dependencias de Policía Nacional.

En el lugar del suceso se produjeron “seis o siete” detonaciones, según fuentes conocedoras de la investigación. El fallecido es un joven con antecedentes policiales que había nacido en Ceuta, pero que tenía residencia en Algeciras.

Este es el primer fallecido en ese barrio en un largo periodo de tiempo, señalan las fuentes consultadas. El presidente de la asociación de vecinos Príncipe Alfonso,Ahmed Enfedal, ha lamentado el fallecimiento y ha calificado el suceso como un “hecho aislado” que no define la barriada, según recoge el diario local El Faro de Ceuta. Los vecinos habían denunciado en numerosas ocasiones la falta de iluminación del lugar en el que se produjeron los disparos.

El último incidente con armas de fuego ocurrió el pasado 11 de diciembre, cuando una joven de 16 años resultó herida en una pierna después de que se disparara un arma durante una discusión entre vecinos.

La barriada de El Príncipe se considera una de las zonas más pobres y peligrosas del país. Su población, mayoritariamente musulmana, lidia con problemas sociales y económicos, como un alto índice de desempleo y de fracaso escolar. La zona se ha hecho tristemente célebre por las operaciones de narcotráfico o contra el terrorismo, y la cultura de las armas prevalece. La Policía patrulla con dificultades y, cuando realizan intervenciones en la zona, se ven obligados a recurrir a los grupos especializados en situaciones especialmente conflictivas.