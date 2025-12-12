Una menor de 16 años recibe un disparo en la pierna durante una discusión en la barridada del Príncipe de Ceuta
El suceso ocurrió durante una disputa entre vecinos, según la Policía
Una menor de 16 años se llevó en la noche de este jueves un disparo en la pierna durante una discusión entre vecinos en la barriada del Príncipe Alfonso de Ceuta, según ha informado la Policía Nacional. Pasaban las 22.00, cuando uno de los vecinos disparó un arma y la bala fue a impactar contra la joven, que se recupera de las heridas en un centro sanitario de la ciudad. Hasta el momento no ha habido detenciones, según aseguran las mismas fuentes.
El suceso, “en el que hubo fuego cruzado”, según algunas fuentes, ocurrió en la calle Agrupación Fuerte. Hasta el lugar fueron agentes de Unidades de Intervención Policial (antidisturbios), de Prevención y Reacción o UPR, encargados de la seguridad ciudadana y orden público, de Policía Científica y Policía Judicial. Estas dos últimas han iniciado una investigación, que ha continuado durante todo este viernes.
La barriada de El Príncipe se considera una de las zonas más pobres y peligrosas del país. Su población, mayoritariamente musulmana, lidia con problemas sociales y económicos, como un alto índice de desempleo y de fracaso escolar. La zona se ha hecho tristemente célebre por las operaciones de narcotráfico o contra el terrorismo, y la cultura de las armas prevalece. La Policía patrulla con dificultades y cuando realizan intervenciones en la zona recurren a los grupos especializados en situaciones especialmente conflictivas.
A pesar de sus antecedentes, el barrio atravesaba un periodo de aparente calma, según coinciden varias fuentes. No se habían registrado situaciones similares con empleo de armas recientemente, añaden.
Mientras los investigadores buscan a los responsables, se han dispuesto en la zona agentes para mantener el orden público y realizar controles.
En los últimos años se han registrado en El Príncipe varios sucesos trágicos relacionados con tiroteos y la implicación de menores. En octubre de 2022, un joven de 16 años, Ibrahim Buselham, fue asesinado tras recibir un disparo en la cara. El suceso se enmarcaba en un caso de violencia entre bandas, donde muchos de los involucrados son menores. Un año antes, fue asesinado un hombre de 40 años que trabajaba en un local de comida, también de un disparo en la cara. Ocurrió en una de las zonas neurálgicas de la barriada, la plaza del Padre Cervós, conocida como el zoco. En esta misma zona, pero en 2014 también murió un estudiante de 20 años tras recibir un disparo a medianoche.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Una menor de 16 años recibe un disparo en la pierna durante una discusión en la barridada del Príncipe de Ceuta
Besteiro admite ahora que conocía las acusaciones de acoso sexual contra Tomé desde octubre
Más de 10 millones de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe, en imágenes
El PSOE investiga una denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Almussafes
Lo más visto
- Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
- La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
- Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
- Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
- Dimite un miembro de la ejecutiva federal del PSOE tras un nuevo caso de supuesto acoso