España
En directo
Sucesos

Una menor de 16 años recibe un disparo en la pierna durante una discusión en la barridada del Príncipe de Ceuta

El suceso ocurrió durante una disputa entre vecinos, según la Policía

Juana Viúdez
Juana Viúdez
Madrid -
Una menor de 16 años se llevó en la noche de este jueves un disparo en la pierna durante una discusión entre vecinos en la barriada del Príncipe Alfonso de Ceuta, según ha informado la Policía Nacional. Pasaban las 22.00, cuando uno de los vecinos disparó un arma y la bala fue a impactar contra la joven, que se recupera de las heridas en un centro sanitario de la ciudad. Hasta el momento no ha habido detenciones, según aseguran las mismas fuentes.

El suceso, “en el que hubo fuego cruzado”, según algunas fuentes, ocurrió en la calle Agrupación Fuerte. Hasta el lugar fueron agentes de Unidades de Intervención Policial (antidisturbios), de Prevención y Reacción o UPR, encargados de la seguridad ciudadana y orden público, de Policía Científica y Policía Judicial. Estas dos últimas han iniciado una investigación, que ha continuado durante todo este viernes.

La barriada de El Príncipe se considera una de las zonas más pobres y peligrosas del país. Su población, mayoritariamente musulmana, lidia con problemas sociales y económicos, como un alto índice de desempleo y de fracaso escolar. La zona se ha hecho tristemente célebre por las operaciones de narcotráfico o contra el terrorismo, y la cultura de las armas prevalece. La Policía patrulla con dificultades y cuando realizan intervenciones en la zona recurren a los grupos especializados en situaciones especialmente conflictivas.

A pesar de sus antecedentes, el barrio atravesaba un periodo de aparente calma, según coinciden varias fuentes. No se habían registrado situaciones similares con empleo de armas recientemente, añaden.

Mientras los investigadores buscan a los responsables, se han dispuesto en la zona agentes para mantener el orden público y realizar controles.

En los últimos años se han registrado en El Príncipe varios sucesos trágicos relacionados con tiroteos y la implicación de menores. En octubre de 2022, un joven de 16 años, Ibrahim Buselham, fue asesinado tras recibir un disparo en la cara. El suceso se enmarcaba en un caso de violencia entre bandas, donde muchos de los involucrados son menores. Un año antes, fue asesinado un hombre de 40 años que trabajaba en un local de comida, también de un disparo en la cara. Ocurrió en una de las zonas neurálgicas de la barriada, la plaza del Padre Cervós, conocida como el zoco. En esta misma zona, pero en 2014 también murió un estudiante de 20 años tras recibir un disparo a medianoche.

