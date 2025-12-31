Cansados de tanta polarización

Los lectores y las lectoras escriben sobre la obligación de opinar de todo, la crisis de la vivienda, la polémica por el Gordo en Villamanín y la adicción a las redes

Polarización es la palabra con la que se resumen hoy los debates. No son solo los medios de comunicación los que nos empujan a posicionarnos de inmediato a favor o en contra de cualquier asunto. También lo hacen las propias personas en las conversaciones de cada día, como si la urgencia por opinar fuese una obligación moral. Sin embargo, no es obligatorio tomar partido de forma inmediata. Estar a favor o en contra sin reflexión resulta tan pobre como renunciar a tener opinión. A las opiniones se llega mediante la discusión con uno mismo. El mundo no es blanco ni negro, y rara vez conocemos los asuntos complejos con la profundidad suficiente como para sostener una opinión tan firme que no pueda cambiar a lo largo de una vida. Pensar y no actuar de manera impulsiva no es equidistancia ni indiferencia; es un intento honesto de comprender la complejidad de las cosas.

Jesús Feliciano Castro Lago. Bargas (Toledo)

Precios ‘asequibles’

Llamé hace unos días para ir a ver unos pisos cerca del barrio de Delicias en Madrid. Era una promoción de “precio asequible” avalada por el Ayuntamiento, que empieza en 900 euros. Para ir a verlo —solo ir a verlo—, me piden hacer la reserva en la web y pagar un mes de fianza, y luego si no me gusta o no cumplo sus requisitos, ya me la devuelven. ¿Cuánto tiempo se quedan mi dinero mientras revisan mi documentación? Los requisitos son ganar tres veces el alquiler. Si alquilas un piso de 900 euros tienes que presentar una nómina de casi 3000. Si yo ganara 3000 euros al mes, no necesitaría al Ayuntamiento para nada.

Flavia Bernar Solano. Madrid

Siempre ceden los mismos

El caso de la lotería de Villamanín nos ha vuelto a dar una bofetada de realidad como sociedad. Quince jóvenes han preferido renunciar a un premio para que otros lo puedan disfrutar. Nuestra sociedad en Navidad no es el reflejo de lo que se nos vende en los anuncios navideños. Cuando “el mayor premio es compartirlo”, los jóvenes volvemos a dar una lección de humanidad ante las generaciones que nos precedieron. En un mundo en el que ya de por sí nos cuesta abrirnos paso económicamente, seguimos siendo quienes ceden incluso en momentos que deberían ser de alegría compartida.

Lucía Gil Maestro. Villalobón (Palencia)

Dejar las redes sociales en 2026

En la pandemia dejé de fumar y de beber. Me preocupaba que el virus me pillara con las defensas bajas. En estas Navidades he dejado las redes. Me preocupaba que el odio y el exhibicionismo estéril me pillaran con la filantropía y la autoestima bajas. Ha sido sorprendentemente fácil abandonar esas adicciones a pesar de la presión ejercida por quienes comercian con nuestra salud. Ni es necesario beber y fumar para disfrutar de la vida social, ni esta consiste en compartir cada momento de nuestra vida para engordar las bases de datos de gigantes empresariales que nos venden una falsa socialización. Solo hay que tomar una pequeña decisión un día y mantenerla en el tiempo. Os recomiendo intentarlo como propósito para el nuevo año. Empezad por ir a visitar o llamar por teléfono a quienes deseáis, de corazón y no por moda tiktokera.

David Martínez Pradales. Alcorcón (Madrid)