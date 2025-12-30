Ignorar a un ser humano para no gastar recursos

El pasado jueves por la noche, mi tío encontró a un hombre de unos 50 años tumbado en el suelo, frente a un colegio, a tres grados de temperatura. No respondía a estímulos. Tras llamar a la policía, le indicaron que no era asunto suyo y que contactara con el 112. Al hacerlo, describió la situación: una persona inconsciente o semiconsciente, balbuceando, claramente en mal estado. La respuesta fue desoladora: al parecer un indigente, y ante la posibilidad de que rechazara ayuda al llegar los servicios, se decidió no enviar a nadie para “no gastar recursos de la Comunidad de Madrid”. La pregunta es inquietante: ¿en qué punto hemos aceptado que una persona pueda quedarse tirada en el suelo, de noche y con frío, sin que nadie siquiera compruebe si corre peligro? Basta con ir mal vestido, parecer pobre o haber bebido para quedar fuera del sistema. No es solo una anécdota. Es el síntoma de un Estado del bienestar que empieza a mirar hacia otro lado.

Mario G. González. Madrid

Feliz Sanidad Pública

Hace exactamente un año recibí la llamada de una doctora que me informaba de una complicación grave en mi embarazo, que lo convertía en un embarazo de alto riesgo para el feto. Hoy, 12 meses más tarde, tengo a mi hija sana en brazos. Entre estas dos frases han quedado numerosas revisiones en la maternidad de un hospital público, pruebas de imagen, analíticas, tratamientos, una amniocentesis e incontables horas de insomnio y preocupaciones. Tengo la enorme suerte de que, dentro de esas preocupaciones, no haya tenido que estar el coste que supone toda la atención que mi hija y yo hemos necesitado. Ojalá sepamos cuidar lo que tenemos antes de tener que echarlo de menos. Feliz Sanidad Pública.

Irene González del Pozo. Madrid

Esencializar a las personas

Hay gente que dice que llamar a alguien negro o negra para definir a una persona no es racismo, que es su color de piel. Pues lo es por una razón: cualquier ser humano, por el mero hecho de existir, tiene nacionalidad. La nacionalidad es aquello que te vincula jurídica y culturalmente al lugar en el que has nacido. La parte jurídica puede desaparecer y transformar a una persona en apátrida. Pero la parte cultural no. Eso no te lo puede robar nadie. No decimos de alguien que es blanco. Le intentamos otorgar un origen que la defina, aunque sea en un tono vulgar: “parecía alemán”, “tenía pinta de franchute”, “parecía yanqui”. Sin embargo, quienes llaman a alguien negro o negra lo que están literalmente diciendo es que da igual si esa persona nació en Senegal, en Francia o en Brasil. Lo que la define es que es negra. Su piel la define. Y eso, es racismo. Y del duro además.

Juan Luis López Pérez. Totana (Murcia)

Sigo viendo luz

Este domingo 28 de diciembre, sobre las 12:00 horas, me acerqué a mi estanco más cercano a comprar EL PAÍS. Los tres clientes que esperábamos pagar estábamos con este diario en las manos. Y el estanquero tenía en la radio A vivir que son dos días, de la Cadena SER. Llegué a casa y se lo conté rápidamente a mi esposa y a mi hija. Pienso que dentro de la oscuridad en la que nos quieren envolver, sigo viendo luz.

Sergio Manuel Barciela Chao. Madrid